Acer al CES 2026: monitor estremi, nuova connettività e una valanga di PC IA

Acer apre il CES 2026 con un messaggio chiarissimo: non sta aggiornando "pezzi" del catalogo, sta costruendo un'offerta che copre ogni scenario, dalla competizione esport alla postazione creator, fino all'ufficio (e persino alla mobilità urbana). Il simbolo di questa spinta è il Predator XB273U F6 , che arriva a 500 Hz in QHD e può spingersi fino a 1000 Hz in 720p tramite DFR, affiancato dal curvo Predator X34 F3 con pannello QD-OLED a 360 Hz, dal Nitro XV270X P che combina 5K e modalità ad alto refresh, dal monitor creator ProDesigner PE320QX con 6K su tutte le principali interfacce e dal proiettore laser "green" Acer Vero HL1820 per cinema e gaming in 4K HDR.

Display e intrattenimento: quando la velocità incontra la qualità

Se il vostro focus è il gaming competitivo, la triade XB273U F6 / X34 F3 / Nitro XV270X P copre tre filosofie diverse: massima reattività, massimo impatto visivo QD-OLED e nitidezza "da creator" con la flessibilità delle modalità DFR. Se invece lavorate con colore e dettaglio, ProDesigner PE320QX punta su una resa 6K con connettività completa e funzioni intelligenti legate alla presenza, mentre Vero HL1820 prova a unire grande diagonale, resa cromatica e un'impostazione più attenta a consumi e manutenzione grazie al laser RGB.

Arrivano infatti i nuovi dispositivi di rete Predator Connect X7S 5G CPE, i mesh Acer Connect Ovia T360 e Acer Connect Ovia T520 (Wi-Fi 7), più l'hotspot Acer Connect M4D 5G Mobile Wi-Fi pensato per viaggiatori e lavoro ibrido, con gestione tramite app e un pacchetto di funzioni orientate a sicurezza e controllo della rete domestica.