Acer al CES 2026: monitor estremi, nuova connettività e una valanga di PC IA

Acer apre il CES 2026 con un messaggio chiarissimo: non sta aggiornando "pezzi" del catalogo, sta costruendo un'offerta che copre ogni scenario, dalla competizione esport alla postazione creator, fino all'ufficio (e persino alla mobilità urbana). Il simbolo di questa spinta è il Predator XB273U F6, che arriva a 500 Hz in QHD e può spingersi fino a 1000 Hz in 720p tramite DFR, affiancato dal curvo Predator X34 F3 con pannello QD-OLED a 360 Hz, dal Nitro XV270X P che combina 5K e modalità ad alto refresh, dal monitor creator ProDesigner PE320QX con 6K su tutte le principali interfacce e dal proiettore laser "green" Acer Vero HL1820 per cinema e gaming in 4K HDR.
Display e intrattenimento: quando la velocità incontra la qualità
Se il vostro focus è il gaming competitivo, la triade XB273U F6 / X34 F3 / Nitro XV270X P copre tre filosofie diverse: massima reattività, massimo impatto visivo QD-OLED e nitidezza "da creator" con la flessibilità delle modalità DFR. Se invece lavorate con colore e dettaglio, ProDesigner PE320QX punta su una resa 6K con connettività completa e funzioni intelligenti legate alla presenza, mentre Vero HL1820 prova a unire grande diagonale, resa cromatica e un'impostazione più attenta a consumi e manutenzione grazie al laser RGB.
Arrivano infatti i nuovi dispositivi di rete Predator Connect X7S 5G CPE, i mesh Acer Connect Ovia T360 e Acer Connect Ovia T520 (Wi-Fi 7), più l'hotspot Acer Connect M4D 5G Mobile Wi-Fi pensato per viaggiatori e lavoro ibrido, con gestione tramite app e un pacchetto di funzioni orientate a sicurezza e controllo della rete domestica.
PC e IA: Veriton per il lavoro, Swift/Aspire per la mobilità, Predator/Nitro per giocare
Sul fronte desktop, Acer amplia la famiglia Veriton con la Veriton RA100 AI Mini Workstation (VRA100) basata su AMD Ryzen AI Max+ 395, e con le soluzioni business Veriton Vero 4000 AIO e Veriton Vero 6000 AIO, oltre alla Veriton 2000 Large Tower (VK2730G) e alla Veriton 2000 All-In-One (VZ251): in pratica, copertura completa tra postazioni compatte, all-in-one e tower. In parallelo, l'AI entra anche nel mondo notebook con i modelli basati su AMD Ryzen AI 400 Series: Swift Go 16 AI, Aspire 14 AI, Aspire 16 AI e Nitro V 16 AI; mentre per la proposta mainstream su piattaforma Intel arrivano Aspire 14 AI (A14-I71M/T) e Aspire 16 AI (A16-I71M/T) con Intel Core Ultra Series 3.
Se invece volete un taglio più "premium sottile e leggero", Acer presenta la nuova gamma Swift AI Copilot+: Swift 16 AI (SF16-71T), Swift Edge 14 AI, Swift Edge 16 AI, Swift Go 14 AI e Swift Go 16 AI, tutti pensati per portarvi esperienze AI su dispositivo e una dotazione moderna di display e connettività. Per chi gioca, la line-up si completa con i portatili Predator Helios Neo 16S AI (PHN16S-I51), Nitro V 16 AI (ANV16-I51) e Nitro V 16S AI (ANV16S-I51), più le periferiche Predator Galea 570 e Predator Cestus 530 per chi vuole chiudere il cerchio con audio e input all'altezza.
A sorpresa, Acer porta anche il brand Predator fuori dalla scrivania con il monopattino Predator ES Storm Pro, che aggiunge un tassello "e-mobility" al quadro complessivo: telaio pieghevole, resistenza all'acqua, autonomia dichiarata importante, funzioni smart via app e una dotazione pensata per l'uso urbano reale. Messa insieme, la lineup del CES 2026 racconta un'idea precisa: voi scegliete lo scenario (competizione, creator, lavoro, viaggio), Acer prova a darvi un percorso completo - dal display alla rete, fino alla macchina su cui gira tutto.