ARC Raiders non molla, la classifica Steam lo vede ancora primo

La classifica Steam continua a essere dominata da ARC Raiders : l'extraction shooter di Embark Studios è il gioco più venduto, seguito da Baldur's Gate 3 e da Battlefield 6, che completano il podio.

Quanto ha venduto finora ARC Raiders?

Stando alle stime di Alinea Analytics, ARC Raiders ha venduto finora 12 milioni di copie, triplicando i numeri ufficiali annunciati da Embark Studios alcune settimane fa grazie anche e soprattutto alle promozioni e al periodo natalizio.

Si tratta tuttavia di stime, appunto: vedremo se queste informazioni verranno confermate nei prossimi giorni, in particolare quelle relative al giocatori giornalieri attivi, che nei giorni scorsi avrebbero raggiunto quota 3,2 milioni di utenti sommando PC, PS5 e Xbox Series X|S.