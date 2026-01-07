1

ARC Raiders non molla, la classifica Steam lo vede ancora primo

La classifica Steam non è cambiata poi molto e ARC Raiders sembra non avere alcuna intenzione di mollare la prima posizione: ecco la top 10 completa.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   07/01/2026
Uno dei personaggi di ARC Raiders

La classifica Steam continua a essere dominata da ARC Raiders: l'extraction shooter di Embark Studios è il gioco più venduto, seguito da Baldur's Gate 3 e da Battlefield 6, che completano il podio.

Alle loro spalle troviamo EA Sports FC 26 e Cyberpunk 2077, tutti titoli tornati nelle zone alte della top 10 grazie agli attuali sconti disponibili sulla piattaforma Valve, mentre il pluripremiato Clair Obscur: Expedition 33 deve accontentarsi della settima posizione.

  1. ARC Raiders
  2. Steam Deck
  3. Baldur's Gate 3
  4. Battlefield 6
  5. EA Sports FC 26
  6. Cyberpunk 2077
  7. Clair Obscur: Expedition 33
  8. Kingdom Come: Deliverance 2
  9. Dispatch
  10. Grand Theft Auto V Enhanced
Steam Awards, annunciati i vincitori: scopriamo il Game of the Year e gli altri premi Steam Awards, annunciati i vincitori: scopriamo il Game of the Year e gli altri premi

Stranamente, peraltro, nella classifica non è presente Hollow Knight: Silksong, premiato come Game of the Year agli Steam Awards: forse vedremo gli effetti dell'importante riconoscimento nei prossimi giorni.

Quanto ha venduto finora ARC Raiders?

Stando alle stime di Alinea Analytics, ARC Raiders ha venduto finora 12 milioni di copie, triplicando i numeri ufficiali annunciati da Embark Studios alcune settimane fa grazie anche e soprattutto alle promozioni e al periodo natalizio.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

Si tratta tuttavia di stime, appunto: vedremo se queste informazioni verranno confermate nei prossimi giorni, in particolare quelle relative al giocatori giornalieri attivi, che nei giorni scorsi avrebbero raggiunto quota 3,2 milioni di utenti sommando PC, PS5 e Xbox Series X|S.

#Classifica #Steam
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
ARC Raiders non molla, la classifica Steam lo vede ancora primo