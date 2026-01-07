ARC Raiders non molla, la classifica Steam lo vede ancora primo

La classifica Steam continua a essere dominata da ARC Raiders: l'extraction shooter di Embark Studios è il gioco più venduto, seguito da Baldur's Gate 3 e da Battlefield 6, che completano il podio.
Alle loro spalle troviamo EA Sports FC 26 e Cyberpunk 2077, tutti titoli tornati nelle zone alte della top 10 grazie agli attuali sconti disponibili sulla piattaforma Valve, mentre il pluripremiato Clair Obscur: Expedition 33 deve accontentarsi della settima posizione.
- ARC Raiders
- Steam Deck
- Baldur's Gate 3
- Battlefield 6
- EA Sports FC 26
- Cyberpunk 2077
- Clair Obscur: Expedition 33
- Kingdom Come: Deliverance 2
- Dispatch
- Grand Theft Auto V Enhanced
Stranamente, peraltro, nella classifica non è presente Hollow Knight: Silksong, premiato come Game of the Year agli Steam Awards: forse vedremo gli effetti dell'importante riconoscimento nei prossimi giorni.
Quanto ha venduto finora ARC Raiders?
Stando alle stime di Alinea Analytics, ARC Raiders ha venduto finora 12 milioni di copie, triplicando i numeri ufficiali annunciati da Embark Studios alcune settimane fa grazie anche e soprattutto alle promozioni e al periodo natalizio.
Si tratta tuttavia di stime, appunto: vedremo se queste informazioni verranno confermate nei prossimi giorni, in particolare quelle relative al giocatori giornalieri attivi, che nei giorni scorsi avrebbero raggiunto quota 3,2 milioni di utenti sommando PC, PS5 e Xbox Series X|S.