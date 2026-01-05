ARC Raiders ha triplicato le sue vendite, secondo le ultime stime

Stando alle stime effettuate da Alinea Analytics, ARC Raiders ha triplicato le sue vendite rispetto ai dati ufficiali annunciati lo scorso novembre, raggiungendo quota 12 milioni di copie vendute fra PC, PS5 e Xbox Series X|S.

"Le copie vendute quotidianamente hanno iniziato a stabilizzarsi all'inizio di dicembre, ma uno sconto del 20% ben calibrato su tutte le piattaforme, insieme alla spinta delle festività, ha ribaltato la situazione", ha scritto l'analista Rhys Elliott.

Non è tutto: in corrispondenza con il boost di vendite, ARC Raiders ha anche fatto registrare nella giornata di ieri, 4 gennaio, un record di utenti attivi giornalieri, con un picco pari a 3,2 milioni di giocatori.

Da tempo in testa alla classifica Steam, l'extraction shooter di Embark Studios continua a macinare numeri importanti sulla piattaforma digitale Valve e anche le stime di Alinea Analytics sembrano confermarlo, con un 53,5% delle copie di gennaio vendute su PC.