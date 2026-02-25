I giocatori di Arc Raiders stanno iniziando a vedere degli UFO

Oltre ai pericoli già presenti in Arc Raiders , sembra che i giocatori debbano ora preoccuparsi anche degli UFO . Sì, proprio di oggetti volanti non identificati. Diversi utenti hanno infatti avvistato la sagoma di una grande nave tra le nuvole, ma finora solo un utente di Reddit, Bewarden, è riuscito a catturare l'evento in un video, finito ovviamente online. La nave sembra enorme, ma non ci sono ancora conferme sulla presenza di alieni nel gioco.

Clima instabile

Il fatto è avvenuto dopo il recente aggiornamento "Shrouded Sky", che ha introdotto nuovi nemici e uragani, oltre a un evento a tempo limitato chiamato "Weather Monitoring System project" che durerà fino al 31 marzo. Nessuno degli aggiornamenti o eventi relativi ha menzionato i misteriosi oggetti volanti, che probabilmente faranno parte di qualche svolta narrativa successiva.

Altre novità meno sconvolgenti dell'aggiornamento includono la possibilità per i personaggi di avere la barba, che non ha molto a che vedere con gli extraterrestri. Embark Studios sta anche combattendo i cheater che hanno sfruttato una falla per duplicare oggetti, alterando l'economia del gioco.

L'evento Shared Watch, conclusosi di recente, è stato ideato per incoraggiare la cooperazione tra i giocatori. La popolarità del gioco continua a crescere, avendo venduto 14 milioni di copie su tutte le piattaforme e registrando sei milioni di giocatori attivi settimanalmente. Nexon ed Embark hanno già condiviso una roadmap dei contenuti fino al 2026 per mantenere alto l'interesse del pubblico. Il capo di Embark è stato inoltre promosso ai vertici di Nexon.