I giocatori di Arc Raiders stanno iniziando a vedere degli UFO

Oltre ai pericoli già presenti in Arc Raiders, sembra che i giocatori debbano ora preoccuparsi anche degli UFO. Sì, proprio di oggetti volanti non identificati. Diversi utenti hanno infatti avvistato la sagoma di una grande nave tra le nuvole, ma finora solo un utente di Reddit, Bewarden, è riuscito a catturare l'evento in un video, finito ovviamente online. La nave sembra enorme, ma non ci sono ancora conferme sulla presenza di alieni nel gioco.
Clima instabile
Il fatto è avvenuto dopo il recente aggiornamento "Shrouded Sky", che ha introdotto nuovi nemici e uragani, oltre a un evento a tempo limitato chiamato "Weather Monitoring System project" che durerà fino al 31 marzo. Nessuno degli aggiornamenti o eventi relativi ha menzionato i misteriosi oggetti volanti, che probabilmente faranno parte di qualche svolta narrativa successiva.
Altre novità meno sconvolgenti dell'aggiornamento includono la possibilità per i personaggi di avere la barba, che non ha molto a che vedere con gli extraterrestri. Embark Studios sta anche combattendo i cheater che hanno sfruttato una falla per duplicare oggetti, alterando l'economia del gioco.
L'evento Shared Watch, conclusosi di recente, è stato ideato per incoraggiare la cooperazione tra i giocatori. La popolarità del gioco continua a crescere, avendo venduto 14 milioni di copie su tutte le piattaforme e registrando sei milioni di giocatori attivi settimanalmente. Nexon ed Embark hanno già condiviso una roadmap dei contenuti fino al 2026 per mantenere alto l'interesse del pubblico. Il capo di Embark è stato inoltre promosso ai vertici di Nexon.