Amazon taglia i ponti con Maverick Games, lo studio fondato dal creative director di Forza Horizon 5

Secondo un report di The Game Business, Amazon non pubblicherà più il progetto attualmente in sviluppo presso lo studio, un gioco di corse AAA con una forte componente narrativa destinato a PC, PS5 e Xbox Series X|S. Il titolo resta comunque in produzione: Maverick Games è già in contatto con nuovi potenziali partner e punta a condividere ulteriori dettagli entro la fine dell'anno.

Le dichiarazioni di Amazon Games e Maverick Games

"Come parte della nostra evoluzione strategica, volta a concentrarci su progetti che sfruttano i punti di forza e la scala unici di Amazon, incluso il recente rilancio di Luna e la nostra partnership con Crystal Dynamics per il franchise di Tomb Raider, abbiamo deciso di liberare Maverick Games dal loro accordo di pubblicazione con Amazon Game Studios", ha dichiarato un portavoce di Amazon.

I membri chiave di Maverick Games

"Abbiamo un enorme rispetto per il team di Maverick Games e per l'avvincente esperienza di guida narrativa che stanno creando. Questa decisione permette allo studio di trovare un partner le cui priorità strategiche siano più allineate al lancio del loro gioco. Siamo orgogliosi di ciò che abbiamo realizzato insieme e auguriamo loro ogni successo per il futuro."

Mike Brown e Harinder Sangha di Maverick Games hanno aggiunto: "Siamo grati ad Amazon Games per la collaborazione e il supporto. Lo sviluppo del nostro titolo d'esordio procede esattamente come previsto. Stiamo dialogando con partner che condividono la nostra ambizione a lungo termine per l'IP e non vediamo l'ora di condividere di più entro la fine dell'anno."

Negli ultimi mesi Amazon Games sta attraversando una ristrutturazione profonda, che ha portato a migliaia di licenziamenti, alla chiusura di vari progetti e alla cancellazione di giochi come New World. L'obiettivo è concentrare gli sforzi su un numero ridotto di produzioni ad alto potenziale, tra cui i due nuovi Tomb Raider sviluppati da Crystal Dynamics.