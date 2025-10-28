Amazon annuncia 14.000 licenziamenti: la più grande riorganizzazione della sua storia

Amazon ha annunciato un nuovo e imponente piano di licenziamenti che prevede la riduzione di circa 14.000 posti di lavoro tra i dipendenti d'ufficio. Si tratta della più grande ondata di tagli nella storia dell'azienda, destinata a ridisegnare la struttura organizzativa interna con l'obiettivo dichiarato di rendere l'azienda "più snella e agile".

La notizia è stata comunicata ai dipendenti da Beth Galetti, vicepresidente senior della divisione People Experience and Technology, che ha spiegato come la riorganizzazione punti a ridurre i livelli di gestione e la burocrazia interna, favorendo una maggiore autonomia decisionale.