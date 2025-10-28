3

Amazon annuncia 14.000 licenziamenti: la più grande riorganizzazione della sua storia

Amazon licenzierà circa 14.000 dipendenti d'ufficio per ridurre i costi e semplificare la struttura aziendale. La società punta a concentrare risorse sull'intelligenza artificiale.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   28/10/2025
Amazon licenziamenti

Amazon ha annunciato un nuovo e imponente piano di licenziamenti che prevede la riduzione di circa 14.000 posti di lavoro tra i dipendenti d'ufficio. Si tratta della più grande ondata di tagli nella storia dell'azienda, destinata a ridisegnare la struttura organizzativa interna con l'obiettivo dichiarato di rendere l'azienda "più snella e agile".

La notizia è stata comunicata ai dipendenti da Beth Galetti, vicepresidente senior della divisione People Experience and Technology, che ha spiegato come la riorganizzazione punti a ridurre i livelli di gestione e la burocrazia interna, favorendo una maggiore autonomia decisionale.

L'operazione di licenziamenti di Amazon ha avuto inizio nel 2024

Questa operazione rappresenta la continuazione di un percorso iniziato già nel 2024 sotto la guida del CEO Andy Jassy, volto a rafforzare la cultura aziendale e migliorare l'efficienza. Tuttavia, Amazon non è nuova a tagli di personale: nel 2023 aveva già eliminato complessivamente 27.000 posti di lavoro in due tornate, citando le difficili condizioni macroeconomiche.

Amazon Luna, la nostra prova: bastano i nuovi giochi inclusi con Prime per rilanciare il servizio cloud? Amazon Luna, la nostra prova: bastano i nuovi giochi inclusi con Prime per rilanciare il servizio cloud?

I dipendenti coinvolti avranno 90 giorni di tempo per cercare un nuovo ruolo interno, con priorità garantita nei processi di selezione. Per chi non troverà una nuova posizione, Amazon offrirà indennità di licenziamento, servizi di ricollocamento e assistenza sanitaria. I tagli interesseranno principalmente le funzioni corporate, mentre l'azienda continuerà ad assumere in aree considerate "strategiche".

Le motivazioni dei licenziamenti di Amazon

Uno dei motivi principali indicati per questa riduzione del personale è l'aumento dei costi legati agli investimenti in intelligenza artificiale (IA), definita nel memo interno come "la tecnologia più trasformativa dai tempi di Internet". Amazon intende concentrare risorse sullo sviluppo di soluzioni di AI generativa, considerate una delle sue "scommesse più grandi" per il futuro.

Amazon
Amazon

Molti osservatori notano come questa tendenza rispecchi un fenomeno diffuso tra i giganti del tech. Aziende come IBM e Microsoft hanno annunciato recentemente migliaia di licenziamenti, giustificandoli con la necessità di riallocare fondi verso progetti legati all'IA. Gli analisti sottolineano che il ridimensionamento di Amazon rappresenta anche una correzione post-pandemia: durante il boom dell'e-commerce nel periodo Covid, l'azienda aveva assunto a ritmi record.

#Tecnologia
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Amazon annuncia 14.000 licenziamenti: la più grande riorganizzazione della sua storia