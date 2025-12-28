Dalle icone alle azioni rapide: come cambiano i gruppi su WhatsApp con il nuovo aggiornamento

Questa novità è stata individuata con l'aggiornamento WhatsApp per Android 2.25.37.76 , attualmente disponibile sul Google Play Store. L'obiettivo è semplificare l'identificazione dei partecipanti, soprattutto nei gruppi numerosi, e allo stesso tempo offrire strumenti rapidi per interagire con loro senza uscire dalla chat .

WhatsApp continua a migliorare l'esperienza delle chat di gruppo introducendo una nuova funzione che rende le icone del profilo ancora più utili e interattive. Dopo aver sperimentato l'aggiunta delle icone accanto ai messaggi dei partecipanti, l'app di messaggistica compie un ulteriore passo avanti: ora, toccando l'icona di un membro, è possibile aprire una vera e propria pagina di informazioni di contatto direttamente all'interno della conversazione di gruppo.

La nuova pagina delle informazioni di contatto di Whatsapp

La nuova pagina delle informazioni di contatto si apre come un pannello inferiore (bottom sheet) e mostra una panoramica essenziale del partecipante: foto profilo, nome e, in futuro, anche lo stato. Da qui è possibile avviare rapidamente una chat privata, effettuare una chiamata vocale o una videochiamata, riducendo al minimo i passaggi necessari.

Tutto è pensato per rendere la comunicazione più fluida, specialmente nei gruppi molto attivi. Un aspetto importante riguarda la sicurezza. Tutti gli utenti possono accedere alla pagina informativa e verificare il codice di sicurezza del contatto, confermando che la conversazione è protetta da crittografia end-to-end e che l'identità dell'interlocutore è autentica.