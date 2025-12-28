Se Avatar 4 e 5 non si faranno, James Cameron racconterà il finale della saga

Qualora Avatar 4 e 5 non dovessero vedere la luce, il regista James Cameron racconterà in finale della saga: è un impegno che l'autore si è assunto, in maniera provocatoria, nei confronti dei milioni di appassionati che vorrebbero assistere alla conclusione della storia.

Di fatto, entrambe le pellicole hanno già una sceneggiatura e un periodo di uscita nelle sale, fissato rispettivamente al 2029 e al 2031, ma la loro realizzazione dipenderà dagli incassi che Avatar: Fuoco e Cenere riuscirà a totalizzare al botteghino.

"Se non riusciremo a fare il quarto e il quinto film, per qualunque motivo, terrò una conferenza stampa e vi dirò cosa avremmo fatto. Che ne dite?", ha affermato Cameron ai microfoni di Entertainment Weekly, incurante di cosa comporti un proposito simile.

In passato il regista aveva ipotizzato di raccontare le future storie di Avatar sotto forma di romanzi, ma a quanto pare l'idea è stata scartata per un semplice quanto preoccupante motivo: "La gente non legge più".