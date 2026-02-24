Super Mario Galaxy Il Film potrebbe contenere un celebre antagonista, secondo un leak

Ovviamente, se volete evitare spoiler e anticipazioni, non leggete quanto segue, perché riportiamo un bello spoiler sul nome che è emerso dalla descrizione in questione, sebbene non si tratti proprio di una presenza del tutto sorprendente.

La questione non è ufficiale, ma viene riportata all'interno di una sinossi che è stata pubblicata, probabilmente per errore, dal sito della catena di cinema Everyman nel Regno Unito. Essendo stata poi rimossa, viene da pensare che si tratti di informazioni vere ma trapelate prima del tempo.

Un grande ritorno

Abbiamo visto che il primo Super Mario Bros: Il Film si è concentrato su un Regno dei Funghi piuttosto classico, recuperando i personaggi più legati alla tradizione storica della serie, ma con il seguito sembra che questo mondo sia destinato ad espandersi un po'.

Dopo Bowser e derivati come antagonista principale, oltre a una certa presenza di Donkey Kong, il prossimo potrebbe dunque essere Wario: è questo il nome trapelato nel documento in questione, poi rimosso.

Non è chiaro quale sia il suo ruolo preciso, ma sembra che Wario sia destinato a collaborare con Bowser Jr per creare una malvagia alleanza concentrata nell'ostacolare Mario e compagni.

"Dopo aver sconfitto Bowser e salvato Brooklyn, Mario deve affrontare la malvagia alleanza di Wario e Bowser Jr", si legge nella sinossi che era stata pubblicata dalla catena di cinema. "Ora, insieme ai suoi amici e a Yoshi, deve fermare i loro piani per il dominio del mondo"

La presenza di Yoshi è già stata confermata in precedenza dai recenti trailer, ma a quanto pare c'è un'altra sorpresa ancora da annunciare in via ufficiale.