Le card per il PS Store sono in promozione su Instant Gaming: risparmia sul credito e acquista i titoli che vuoi giocare

Su Instant Gaming, oggi, sono presenti e disponibili delle promo molto interessante sulle card valide per il PS Store. Sarà possibile acquistare del vero e proprio credito per lo store a prezzo più basso del valore stesso:
- Card dal valore di 10€ a 9,49€
- Card dal valore di 20€ a 18,99€
- Card dal valore di 50€ a 47,49€
- Card dal valore di 60€ a 56,99€
- Card dal valore di 80€ a 75,99€
- Card dal valore di 100€ a 94,99€
Le offerte su questi tagli risultano essere molto interessanti. Sicuramente, le offerte sui tagli maggiori presentano uno sconto e dunque un risparmio più ampio rispetto al credito effettivo e rispetto a quanto avviene con i tagli minori (10€ e 20€ su tutti).
Ulteriori dettagli
Con il credito PlayStation sarà possibile sia acquistare i titoli presenti all'interno dello store, sia gli abbonamenti alle diverse versioni del PS Plus. Il vantaggio sta proprio nella possibilità di acquistare del vero e proprio credito ad un valore minore del credito stesso. Attualmente, inoltre, sul PS Store sono presenti diverse promozioni su moltissimi giochi che possono essere interessanti da acquistare grazie all'utilizzo delle cards.
Interessante, ad esempio, la promo su Forza Horizon 5 Deluxe Edition a 59,99€, così come Clair Obscur: Expedition 33 a 39,99€ o ancora il bundle di entrambi i titoli del franchise di Kingdom Come Deliverance proposto a 49,99€. Insomma, ce n'è davvero per tutti i gusti per effettuare degli acquisti risparmiando.