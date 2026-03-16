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Cerchi un gioco simile ad Animal Crossing? My Time at Sandrock è super rilassante e costa poco su Instant Gaming

Tra le offerte di Instant Gaming troviamo My Time at Sandrock per PC, la nuova avventura dai creatori di My Time at Portia in cui dovrai costruire risorse e aiutare gli abitanti in un'ambientazione inedita.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   16/03/2026
My Time at Sandrock
My Time at Sandrock
My Time at Sandrock
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Se cerchi nuovi giochi rilassanti e spensierati, magari leggermente simili ad Animal Crossing o Palia, My Time at Sandrock per PC è su Instant Gaming a soli 3,78 € invece di 35 € (abbiamo già calcolato l'IVA). Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso si tratta del codice da riscattare su Steam. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Nuovi personaggi, tante attività e una storia dettagliata

In questo gioco verrai proiettato in un'ambientazione desertica, precisamente a Sandrock, dove dovrai riportare la comunità al suo antico splendore. In quanto costruttore, dovrai procurarti le risorse e costruire macchine salvando la città dalla rovina economica. Conoscerai nuovi personaggi, potrai completare diverse missioni secondarie, personalizzare in modo unico la tua officina, allevare animali carinissimi, avere relazioni romantiche e tanto altro ancora. Anche la storia saprà intrattenerti, mentre il combattimento in terza persona è molto fluido e potrai provare diverse armi.

Inoltre, potrai sbloccare nuove abilità specializzandoti nel combattimento o nelle interazioni sociali, grazie a una sezione interamente dedicata alle abilità. Purtroppo potresti imbatterti in qualche bug e la creazione degli oggetti richiede tanta pazienza, dato che dovrai aspettare. Inoltre, il deserto potrebbe non attrarre molti giocatori, rispetto a Portia. Nel complesso, però, si tratta di un gioco che dovresti provare, se ami il genere.

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