Cerchi un gioco simile ad Animal Crossing? My Time at Sandrock è super rilassante e costa poco su Instant Gaming

Se cerchi nuovi giochi rilassanti e spensierati, magari leggermente simili ad Animal Crossing o Palia, My Time at Sandrock per PC è su Instant Gaming a soli 3,78 € invece di 35 € (abbiamo già calcolato l'IVA). Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso si tratta del codice da riscattare su Steam. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Nuovi personaggi, tante attività e una storia dettagliata
In questo gioco verrai proiettato in un'ambientazione desertica, precisamente a Sandrock, dove dovrai riportare la comunità al suo antico splendore. In quanto costruttore, dovrai procurarti le risorse e costruire macchine salvando la città dalla rovina economica. Conoscerai nuovi personaggi, potrai completare diverse missioni secondarie, personalizzare in modo unico la tua officina, allevare animali carinissimi, avere relazioni romantiche e tanto altro ancora. Anche la storia saprà intrattenerti, mentre il combattimento in terza persona è molto fluido e potrai provare diverse armi.
Inoltre, potrai sbloccare nuove abilità specializzandoti nel combattimento o nelle interazioni sociali, grazie a una sezione interamente dedicata alle abilità. Purtroppo potresti imbatterti in qualche bug e la creazione degli oggetti richiede tanta pazienza, dato che dovrai aspettare. Inoltre, il deserto potrebbe non attrarre molti giocatori, rispetto a Portia. Nel complesso, però, si tratta di un gioco che dovresti provare, se ami il genere.