Cronos: The New Dawn presenta l'espansione Lazarus con un trailer

Bloober Team ha annunciato ufficialmente l'espansione Cronos: Lazarus per Cronos: The New Dawn, che introdurrà una nuova storia con un protagonista differente e alcune novità anche sul fronte del gameplay, più aggressivo rispetto all'esperienza di base.

In arrivo il prossimo autunno, Cronos: Lazarus ci riporterà nelle terre desolate di New Dawn ma al comando di un ex Pathfinder un tempo fedele al Collettivo, che si ritrova nel pieno della trasformazione che lo condurrà a diventare una delle figure che abbiamo conosciuto in Cronos: The New Dawn.

Alle prese con una missione non semplice, quella di risvegliare un'Essenza perduta, dovremo guardarci le spalle dalla minaccia di un letale cacciatore che è stato progettato appositamente per rintracciarci ed eliminarci. Riusciremo a sfuggirgli?

Uno degli aspetti più interessanti di Cronos: Lazarus riguarda il cambio di ritmo rispetto all'esperienza originale, che era più metodica e riflessiva, mentre nell'espansione avremo a che fare con situazioni all'insegna dell'azione e dell'aggressività.