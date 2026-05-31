Cronos: The New Dawn potrebbe avere un'espansione o un seguito in arrivo, trapelato online

La questione è stata ripresa da "Necro Felipe" di Nintendo Universe, che è diventato un leaker piuttosto noto nell'ambito, il quale riferisce che dovrebbe trattarsi di un titolo collegato in qualche modo a Cronos: The New Dawn .

Considerando la grande quantità di progetti in corso presso il team polacco, è molto probabile che alcune novità possano emergere nei prossimi giorni, e in effetti questo misterioso titolo dovrebbe essere svelato il 6 o 7 giugno, a questo punto probabilmente durante la Summer Game Fest .

Un leak potrebbe aver svelato in anticipo uno dei nuovi progetti di Bloober Team che potrebbero essere presentati nel corso delle conferenze in arrivo, considerando che è emerso un misterioso Cronos: Lazarus , protagonista di un articolo spuntato online prima del tempo su IGN e poi velocemente rimosso.

Un'espansione o un seguito?

Visto il nome, potrebbe trattarsi di un seguito all'interno del franchise, ma considerando il poco tempo intercorso dal lancio di Cronos: The New Dawn è forse più probabile che si tratti di un'espansione o un DLC di qualche tipo.

Di recente, è emerso che Bloober Team ha ben sette giochi in sviluppo, che hanno portato anche a una notevole espansione dello studio, con diverse novità che dovrebbero emergere a breve.

Layers of Fear 3 è stato annunciato con un teaser lo scorso febbraio, con il team che sta lavorando anche al remake del primo Silent Hill, dopo il successo riscosso con l'operazione analoga sul secondo capitolo della serie Konami.

A questo punto attendiamo di capire cosa abbia in serbo per il futuro della sua serie horror fantascientifica Cronos, che ha alquanto convinto critica e appassionati.