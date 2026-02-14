Cronos: The New Dawn aggiunge oggi una difficoltà più bassa e un nuovo costume

Per alcuni giocatori è stato un po' troppo e il team ha capito che forse era il caso di venire incontro agli appassionati meno esperti e ha quindi deciso di pubblicare un aggiornamento gratuito che introduce un livello difficoltà più basso , adatto anche a chi vuole focalizzarsi maggiormente sulla storia.

Cronos: The New Dawn è un buon, se non ottimo, survival horror, ma certamente non è un gioco facile. In tutti i livelli di difficoltà presenti al lancio, non è facile sopravvivere alle sfide che ci vengono lanciate contro.

Le novità dell'aggiornamento di Cronos: The New Dawn

La nuova difficoltà di Cronos: The New Dawn si chiama "Temporal Diver" e dovrebbe permettervi di sopravvivere in tutta tranquillità. Di norma, le risorse sono scarse e i nemici ti assaltano senza tregua, ma supponiamo che in questo nuovo livello la sfida sarà molto più permissiva.

Il nuovo costume di Cronos: The New Dawn

Non è però tutto, perché l'aggiornamento modifica i nomi delle precedenti difficoltà, per rendere più facile capire che tipo di sfida proporranno. L'unico problema è che non è possibile cambiare la difficoltà in una partita già avviata, quindi dovrete ripartire da capo.

Aggiungiamo poi che è stato aggiunto un nuovo costume, sempre gratuito, che potrete far indossare al vostro personaggio: si chiama Iron Rider Skin e potete vederlo poco sopra nell'immagine. Infine, segnaliamo il nostro speciale su Cronos: The New Dawn, i film che hanno ispirato il nuovo horror di Bloober Team.