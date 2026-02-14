Aumentano le vendite su PC per Ubisoft, che sottolinea il successo della serie Assassin's Creed

Nel periodo considerato, la compagnia ha registrato ricavi per 318,4 milioni di euro , un risultato sostanzialmente in linea con quello dell'anno precedente, segnando una crescita dello 0,1%, decisamente marginale. Più significativa è stata invece la performance delle prenotazioni nette, che hanno raggiunto i 337,7 milioni di euro, con un incremento dell'11,9% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, superando le previsioni aziendali.

I fattori di crescita

La crescita delle prenotazioni è stata trainata soprattutto dall'ottimo andamento della serie Assassin's Creed, che ha superato le aspettative interne. In particolare, hanno contribuito in modo rilevante a questi numeri: l'uscita di Assassin's Creed Shadows su Nintendo Switch 2 e il lancio dell'espansione Valley of Memory per Assassin's Creed Mirage.

Assassin's Creed Shadows continua a fare buoni risultati

Buoni risultati sono stati registrati anche da Anno 117: Pax Romana, Tom Clancy's Rainbow Six Siege, Tom Clancy's The Division 2 e l'espansione From the Ashes di Avatar: Frontiers of Pandora.

Dal punto di vista della distribuzione dei ricavi, il digitale continua a essere predominante: vendite di copie digitali, espansioni, microtransazioni e abbonamenti hanno costituito il 75,8% delle prenotazioni nette, per un totale di 255,8 milioni di euro.

Particolarmente rilevante è l'aumento di peso del mercato PC, la cui quota di ricavi è cresciuta dal 26% al 41% su base annua. Di conseguenza, la quota delle console è scesa dal 54% al 45%, mentre il segmento mobile è passato dal 10% al 7%.

Infine, a dicembre 2025 la base di giocatori attivi mensili dei titoli di Ubisoft ha raggiunto i 38 milioni, con un incremento del 3% rispetto alla fine del 2024. Il report non specifica se il trimestre si sia chiuso in utile o in perdita, lasciando quindi aperta la valutazione sulla redditività effettiva del periodo.