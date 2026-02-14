GOBLiiNS6 è disponibile e costa anche poco, per la gioia degli appassionati di avventure

OK, il prezzo è giusto

Sarete felici di sapere che costa davvero poco, visto che lo potete portare a casa per 10 dollari + tasse su itch.io e per 11,79€ su Steam. Insomma, parliamo di un prezzo di ingresso davvero ragionevole.

Per chi non conoscesse la serie, che viene dagli anni '90 (Gobliiins uscì nel 1991), parliamo di un'avventura punta e clicca in 2D dallo stile grafico peculiare. È giocabile in francese e in inglese e offre ben 16 grandi livelli ricchi di enigmi, personaggi, musica e umorismo.

Parlando della serie, Gobliins 6 è il seguito diretto di Gobliins 2 e segna il ritorno degli amati Fingus e Winkle come protagonisti. In un mondo tormentato da guerra e magia, i due avventurieri partono nuovamente alla ricerca del figlio del re Angoulafre, il Principe Buffone. Riusciranno a superare tutti gli enigmi e i puzzle che si oppongono tra loro e il gran finale?