GOBLiiiNS5 disponibile, è il seguito di una serie storica

Da qualche giorno è disponibile GOBLiiiNS5 per PC, l'ultimo capitolo di una serie di avventure punta e clicca nata sui vecchi sistemi a 16-bit. Sviluppato da Pierre Gilhodes, già autore dei quattro episodi precedenti, GOBLiiiNS5 è composto da quattro capitoli, di cui il primo scaricabile gratuitamente come demo.

GOBLiiiNS5 su itch.io

Come potete vedere, attualmente GOBLiiiNS5 è disponibile solo su itch.io, dove costa appena 11 dollari. Attualmente è giocabile solo in inglese e francese e non crediamo che in futuro le cose cambieranno, visto che parliamo di una produzione davvero molto piccola, realizzata per amore dall'autore, dopo una campagna di crowd funding di successo. C'è da dire che i testi non sono moltissimi, quindi i problemi di comprensione sono davvero minimi.

Un'immagine di GOBLiiiNS5

Per il resto, il gioco rimane mix di puzzle ingegnosi e di situazioni surreali come i capitoli del passato. Se li avete amati e li ricordate con piacere, non potete mancarlo.