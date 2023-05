The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, un giocatore ha costruito un mech funzionante

Tanto per avere un'idea delle notevoli possibilità creative offerte da The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, possiamo dare un'occhiata a questo video in cui un utente ha costruito un mech funzionante, utilizzando i vari poteri di Link.

Come abbiamo visto, i nuovi poteri di Link consentono al protagonista, tra le altre cose, di spostare e combinare oggetti per ottenere nuove creazioni in grado di seguire particolari regole, in base alla fisica applicata a questi e alle caratteristiche degli oggetti collegati. In questo caso, l'utente CheahNz ha pubblicato su Reddit un video della sua particolare creazione.



È solo un esempio di quello che è possibile fare grazie ai nuovi poteri di Link, ma rende bene l'idea delle cose assurde che probabilmente siamo destinati a vedere nei prossimi mesi, quando la community avrà raggiunto una buona conoscenza di tutti i segreti del gioco.

D'altra parte, ci sono speedrunner già in grado di concludere il gioco in 94 minuti, ma la strada è ancora lunga, in termini di creazione di nuovi contenuti e video riguardanti il nuovo capitolo della serie. Nel frattempo, vi ricordiamo la nostra recensione di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.