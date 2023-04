The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, svelati 4 poteri di Link e i loro effetti

Abbiamo potuto provare The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e questa prova ha dato modo di toccare con mano i 4 nuovi poteri di Link, che caratterizzano profondamente il gameplay del nuovo capitolo, vediamo dunque di cosa si tratta.

Come abbiamo riferito nel provato di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, pubblicato proprio in questi minuti, la versione di prova ha dato modo di testare con mano i 4 poteri a disposizione di Link. Non è chiaro se si tratti della quantità totale dei poteri disponibili nel gioco o se sia solo una dotazione iniziale, ma già questi consentono numerose possibilità.

Quello che emerge dalla prova di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è infatti la grande libertà di approccio e interpretazione che il gameplay del nuovo capitolo consente ai giocatori.

I 4 poteri di Link in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Come potete vedere nella tabella riassuntiva qui sopra, già questi 4 poteri dimostrano queste ampie possibilità di interazione.

Link non ha più la tavoletta Sheikah e le sue rune, dunque questi poteri sono organizzati in maniera diversa, attraverso un'interfaccia radiale che consente una loro applicazione immediata. Nella fattispecie:

Ultramano consente di sollevare, spostare e manipolare oggetti, fondamentale per comporli tra loro e costruire macchinari

Compositor è il potere specifico della fusione tra diversi oggetti, creando misti con nuove caratteristiche

Ascensus consente di attraversare soffitti e piattaforme in linea verticale

Reverto riavvolge il tempo per un oggetto in movimento, facendolo tornare "sui propri passi"

Queste e tante altre caratteristiche sono emerse nel provato di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, insieme anche a nuova immagini che mostrano Hyrule, Link e i poteri.