Giocatore di NBA 2K25 è diventato virale spendendo 32.000 dollari in microtransazioni in cinque mesi

Un giocatore è diventato virale per aver speso l'incredibile cifra di 32.000 dollari nelle microtransazioni di NBA 2K25 in soli cinque mesi. Si tratta dello YouTuber 2KOG, che possiamo vedere in una clip su X dove ha esaminato i suoi acquisti fatti sul PlayStation Store. Per la precisione, la spesa complessiva è stata di 32.831,68 dollari.

Spese pazze

La clip mostra chiaramente che gli acquisti sono iniziati il 31 marzo 2025 e si sono conclusi il 5 agosto 2025, data di registrazione del video. Le transazioni sono relative alla valuta premium integrata nel gioco, il cui taglio più alto è di 160,48 dollari.

Lo YouTuber stesso ha rivelato di aver imparato la lezione spendendo una somma di denaro così ingente e ha avvertito gli altri che non vale la pena inseguire le carte o spendere grandi quantità di denaro per creare contenuti.

Quel che è peggio è che, nonostante abbia speso 32.000 dollari, non ha ancora ottenuto tutte le carte migliori del gioco. Considerando quanto si vede nel video, è probabile che per averle dovrebbe spendere una cifra simile a quella già spesa. "Una cosa è certa, non spenderò mai più così tanto, perché non si viene ricompensati. Per quanto ho speso, dovrei avere tutto nel gioco, ma non è nemmeno lontanamente così", ha spiegato. Non che non fosse noto che spesso microtransazioni del genere sono trappole pensate per favorire la spesa compulsiva di chi non può vivere senza avere tutto. Da sottolineare anche che NBA 2K26 uscirà il 5 settembre 2025 e tutti i suoi acquisti non saranno utilizzabili con il nuovo gioco.