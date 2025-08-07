NBA 2K26 alza ulteriormente il livello di realismo, tra nuove animazioni e arene più fedeli

Nel percorso di avvicinamento alla pubblicazione del nuovo capitolo non poteva mancare il momento nel quale Visual Concepts annuncia tutti gli aggiornamenti visivi e sonori per NBA 2K26. Come sempre l'obiettivo del team di sviluppo è quello di migliorare il livello di realismo e avvicinare ulteriormente l'esperienza di gioco alla realtà della pallacanestro professionistica. Il nuovo capitolo, previsto per PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch 2, introduce tecnologie grafiche e accorgimenti sonori che intervengono su diversi aspetti della simulazione, dalle arene alle telecronache, passando per il comportamento del pubblico e i dettagli dei modelli dei giocatori.

Ovviamente non si tratta di una rivoluzione, ma di un percorso graduale che avvicina ogni anno di più verso il fotorealismo. L'obiettivo dichiarato dal team di sviluppo di 2K Sports è quello di ridurre il divario tra realtà e videogioco. "Ogni dettaglio, grande o piccolo, contribuisce a restituire l'esperienza dell'arena NBA", ha spiegato Erick Boenisch, vicepresidente dello sviluppo NBA presso Visual Concepts, sottolineando il tentativo di riprodurre fedelmente l'atmosfera che si vive durante una partita dal vivo.