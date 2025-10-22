0

La stagione NBA è iniziata e NBA 2K26 è (quasi) al suo minimo storico su Amazon, approfittane subito!

NBA 2K26 è oggi in maxi offerta su Amazon e la promo arriva in concomitanza dell'inizio della stagione NBA 2025/2026.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   22/10/2025
NBA 2K26
NBA 2K26
NBA 2K26
Articoli News Video Immagini

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione molto interessante e allettante su NBA 2K26: in concomitanza con l'inizio della stagione cestistica d'oltreoceano, il gioco dedicato alla lega più famosa del mondo per PS5 viene scontato del 29% e venduto a 57,90€ (meno di 1€ sopra il minimo storico). Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui in basso: NBA 2K26 porta l'esperienza del basket virtuale a un nuovo livello di realismo e immersione. Grazie a una tecnologia di nuova generazione, che elabora filmati autentici della NBA, ogni possesso e ogni movimento diventano incredibilmente realistici. Il controllo fluido e dinamico consente di vivere l'intensità del gioco come mai prima d'ora.

Ulteriori dettagli sul gioco

Nella modalità La mia Carriera, i giocatori possono creare il proprio alter ego e intraprendere un percorso da astro nascente a superstar globale, partecipando a sfide spettacolari e collaborando con gli amici per conquistare la vetta. In MyTEAM, invece, è possibile collezionare stelle del passato e del presente, costruendo un Dream Team personalizzato da mettere alla prova in modalità singolo o multiplayer.

SGA in NBA 2K26
SGA in NBA 2K26

Ogni partita, ogni carta e ogni vittoria contribuiscono a rendere unica la propria squadra dei sogni. Per chi ama la strategia, La mia NBA e La mia LEGA offrono la possibilità di diventare general manager e scrivere la storia di una franchigia, lasciando un'impronta indelebile nel mondo NBA. Per ulteriori dettagli ecco la nostra recensione.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Migliori offerte Amazon Italia #Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
La stagione NBA è iniziata e NBA 2K26 è (quasi) al suo minimo storico su Amazon, approfittane subito!