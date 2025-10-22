La stagione NBA è iniziata e NBA 2K26 è (quasi) al suo minimo storico su Amazon, approfittane subito!

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione molto interessante e allettante su NBA 2K26: in concomitanza con l'inizio della stagione cestistica d'oltreoceano, il gioco dedicato alla lega più famosa del mondo per PS5 viene scontato del 29% e venduto a 57,90€ (meno di 1€ sopra il minimo storico). Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui in basso: NBA 2K26 porta l'esperienza del basket virtuale a un nuovo livello di realismo e immersione. Grazie a una tecnologia di nuova generazione, che elabora filmati autentici della NBA, ogni possesso e ogni movimento diventano incredibilmente realistici. Il controllo fluido e dinamico consente di vivere l'intensità del gioco come mai prima d'ora.