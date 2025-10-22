No Man's Sky riceve il grosso aggiornamento “Breach” con una nuova Spedizione a tempo limitato

Le Expedition di No Man's Sky sono una modalità di gioco a tempo limitato, con tutti i partecipanti che iniziano con un nuovo salvataggio in un punto fisso dell'universo, con equipaggiamento e risorse predefiniti. L'obiettivo è completare una serie di tappe che guidano il giocatore attraverso attività specifiche.

Esplorando il lato più oscuro dell'universo

In particolare, la Spedizione Breach è disponibile da oggi e per le prossime tre settimane, e invita i giocatori ad abbracciare il "lato più oscuro dell'universo" ed esplorare i sistemi stellari a stella viola, già intravisti anche nell'aggiornamento Worlds Parte 2. Hello Games avverte che si tratta di pianeti minacciosi, con oceani abissali, entità ultraterrene e giganti gassosi instabili.

I giocatori possono esplorare i resti di corvette naufragate e recuperare preziosi moduli per costruire la propria nave. Questi relitti, disseminati nello spazio profondo, offrono componenti rari, inclusi moduli verticali che sbloccano nuove configurazioni creative. Tra le ricompense esclusive dell'evento spiccano i moduli a tema Atlas, pensati per chi vuole dimostrare la propria fedeltà all'enigmatica entità cosmica. Il vero tesoro nascosto è la Fireship Arcadia, una nave leggendaria la cui storia si svela man mano che si avanza nella spedizione.

L'aggiornamento introduce anche numerosi miglioramenti alla qualità della vita, tra cui un sistema di snapping più preciso, collisioni più robuste e la possibilità di applicare una palette cromatica all'intera corvette tramite il Corvette Workshop. I nuovi moduli includono carrelli d'atterraggio, scudi, armi, connettori e i moduli a cuneo, che ampliano notevolmente le possibilità di personalizzazione.

A tutto ciò si aggiunge una lista lunghissima di bug risolti e miglioramenti alla qualità della vita. Per tutti i dettagli vi rimandiamo alle note ufficiali dell'aggiornamento sul sito ufficiale di No Man's Sky, a questo indirizzo.