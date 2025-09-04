No Man's Sky ottiene un nuovo record e il CEO festeggia, spiegando quanto sia stato difficile

La storia di No Man's Sky, che oramai tutti conoscerete, è quella di un gioco che ha fallito al lancio e di un team che ha tenuto duro e ha supportato la propria opera fino a farla risorgere. Nove anni dopo il gioco è ancora in crescita visto che, come vi abbiamo in precedenza segnalato, ha ottenuto un nuovo record di utenti connessi dopo il lancio, il tutto grazie al più recente aggiornamento che introduce tra le varie anche una categoria di navi personalizzabili in modo profondo.

Ovviamente il team è molto contento della cosa e il CEO Sean Murray ha voluto celebrare l'occasione.