No Man's Sky si aggiorna alla 6.06 per sistemare le corvette

Si tratta precisamente dell' aggiornamento 6.06 e serve per correggere alcuni problemi di gameplay e di stabilità.

Hello Games ha pubblicato una nuova patch per No Man's Sky , il suo videogioco d'azione ed esplorazione spaziale. Le versioni coinvolte in questo caso sono quella PC, Xbox One, Xbox Series X | S, PlayStation 4 e PlayStation 5.

Le novità dell'aggiornamento di No Man's Sky

Il team scrive: "Grazie a tutti coloro che giocano a No Man's Sky - Voyagers, in particolare a chi ha dedicato del tempo a segnalare eventuali problemi riscontrati tramite Zendesk o la funzione di segnalazione dei crash della console. Stiamo ascoltando attentamente i vostri feedback e abbiamo individuato e risolto una serie di problemi. Queste correzioni sono incluse nella patch 6.06, ora disponibile su Steam, e saranno disponibili su altre piattaforme il prima possibile."

Sono così stati risolti problemi come l'inaccessibilità alle missioni all'interno delle navette corvette e il loro completamento, oltre a un aumento del numero di armi che sparano sulle corvette (era solo un problema visivo). Nel complesso, vari bug legati alle nuove navi, come invisibilità di certe parti o il loro erroneo posizionamento, sono stati risolti.

Sono stati risolti anche dei crash, migliorate le prestazioni nella Anomalia e in più in generale nel videogioco. Si tratta in breve solo di correzioni di bug, di cui potete vedere tutti i dettagli sul sito ufficiale indicato in fonte: non ci sono novità in termini di contenuti, come è normale visto che è da poco arrivato un aggiornamento maggiore.

Ricordiamo infine che No Man's Sky è rinato con il più recente aggiornamento: ha ottenuto un picco di utenti connessi da record.