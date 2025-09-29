No Man's Sky si aggiorna alla 6.06 per sistemare le corvette

Hello Games ha pubblicato una nuova patch per No Man's Sky, il suo videogioco d'azione ed esplorazione spaziale. Le versioni coinvolte in questo caso sono quella PC, Xbox One, Xbox Series X | S, PlayStation 4 e PlayStation 5.
Si tratta precisamente dell'aggiornamento 6.06 e serve per correggere alcuni problemi di gameplay e di stabilità.
Le novità dell'aggiornamento di No Man's Sky
Il team scrive: "Grazie a tutti coloro che giocano a No Man's Sky - Voyagers, in particolare a chi ha dedicato del tempo a segnalare eventuali problemi riscontrati tramite Zendesk o la funzione di segnalazione dei crash della console. Stiamo ascoltando attentamente i vostri feedback e abbiamo individuato e risolto una serie di problemi. Queste correzioni sono incluse nella patch 6.06, ora disponibile su Steam, e saranno disponibili su altre piattaforme il prima possibile."
Sono così stati risolti problemi come l'inaccessibilità alle missioni all'interno delle navette corvette e il loro completamento, oltre a un aumento del numero di armi che sparano sulle corvette (era solo un problema visivo). Nel complesso, vari bug legati alle nuove navi, come invisibilità di certe parti o il loro erroneo posizionamento, sono stati risolti.
Sono stati risolti anche dei crash, migliorate le prestazioni nella Anomalia e in più in generale nel videogioco. Si tratta in breve solo di correzioni di bug, di cui potete vedere tutti i dettagli sul sito ufficiale indicato in fonte: non ci sono novità in termini di contenuti, come è normale visto che è da poco arrivato un aggiornamento maggiore.
Ricordiamo infine che No Man's Sky è rinato con il più recente aggiornamento: ha ottenuto un picco di utenti connessi da record.