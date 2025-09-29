OpenAI introduce sistema di safety routing e controlli parentali in ChatGPT

Nuove misure di sicurezza e strumenti per i genitori dividono la community tra chi apprezza la tutela e chi teme un approccio troppo invasivo.

OpenAI ha annunciato una serie di nuove funzioni per ChatGPT, pensate per rafforzare la sicurezza degli utenti e prevenire situazioni ad alto rischio. Tra queste, un sistema di safety routing che intercetta conversazioni emotivamente delicate e i primi controlli parentali dedicati agli account dei più giovani. Le novità arrivano dopo mesi di discussioni interne e pressioni esterne, in particolare in seguito a un caso giudiziario che ha visto coinvolto il chatbot in circostanze tragiche.

GPT-5 come modello “sicuro” Il nuovo sistema di instradamento è progettato per rilevare in tempo reale i momenti critici e deviare automaticamente la conversazione verso GPT-5, ritenuto da OpenAI il modello più affidabile per la gestione di contenuti sensibili. A differenza dei precedenti modelli, accusati di essere troppo accondiscendenti, GPT-5 è stato addestrato con la funzione "safe completions", che punta a dare risposte utili e sicure senza limitarsi a rifiutare l'interazione. Questo rappresenta un cambio di approccio significativo, mirato a bilanciare accuratezza e responsabilità. Apple mette alla prova la nuova Siri con un'app in stile ChatGPT: dovrebbe semplificare i test interni Non tutti, però, hanno accolto positivamente l'aggiornamento. Se da un lato esperti ed educatori parlano di un passo necessario, dall'altro alcuni utenti lamentano un servizio percepito come "paternalista" e meno libero. OpenAI ha chiarito che la fase di test durerà 120 giorni e che il routing avviene solo su base temporanea e messaggio per messaggio, lasciando comunque visibile quale modello è attivo in quel momento.