Iniziati i Saldi Autunnali di Steam, con decine di migliaia di sconti e offerte

Come ampiamente annunciato, anche da un trailer , sono iniziati i Saldi Autunnali di Steam , con sconti e offerte su decine di migliaia di giochi e software. Si terranno dal 29 settembre al 6 ottobre 2025 e faranno sudare le carte di credito degli utenti, che avranno l'occasione di nutrire il loro backlog a dismisura, come al solito.

Cosa comprare?

Cercare di fare un elenco delle offerte migliori è davvero un'impresa difficile, se non proprio impossibile, considerata la mole di giochi scontati tra cui è possibile cercare l'affare.

Comunque sia, tra le offerte in evidenza spiccano Marvel's Spider-Man 2 a 47,99 euro (-20%), Red Dead Redemption II a 14,99 euro (-75%), Cyberpunk 2077 a 20,99 euro (-65%), Sid Meier's Civilization VII a 48,99 euro (-30%), Assassin's Creed Shadows a 41,99 euro (-40%), DOOM: The Dark Ages a 53,59 euro (-33%), Monster Hunter Wilds a 48,99 euro (-30%), Sons Of The Forest a 9,56 euro (-67%) e Stellar Blade a 55,99 euro (-20%), tanto per citarne alcune.

Come sempre in questi casi, il consiglio è quello di partire dalla vostra lista dei desideri e vedere quali sono i titoli che attualmente è possibile acquistare con una riduzione di prezzo. Che sia arrivato il momento di acquistare l'indie coreano che avevate adocchiato sei anni fa? Ora, se siete stanchi di leggere e volete lanciarvi sugli acquisti, non vi resta che andare sulla home page di Steam e darvi alla pazza gioia.