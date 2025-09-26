Valve ha pubblicato un trailer i saldi autunnali di Steam

Steam ha pubblicato un trailer dedicato ai suoi imminenti saldi autunnali , che si terranno dal 29 settembre al 6 ottobre 2025. L'obiettivo del video è spiegare cosa ci aspetta, anticipando alcuni dei giochi inclusi nelle offerte. Non è la prima volta che fa qualcosa del genere, il che fa capire l'importanza di questi eventi per i ricavi della piattaforma.

I giochi messi in evidenza

I giochi mostrati nel filmato, che quindi faranno parte delle offerte, includono:

00:02 - No Rest for the Wicked

00:06 - The Alters

00:10 - DREDGE

00:12 - Squad

00:17 - FINAL FANTASY VII REBIRTH

00:20 - Batman Arkham Knight

00:24 - DOOM The Dark Ages

00:26 - CarX Street

00:29 - PEAK

00:32 - Into the Dead Our Darkest Days

00:36 - Killing Floor 3

00:40 - The Hundred Line Last Defense Academy

00:43 - NieR Automata

00:46 - House Flipper 2

00:51 - Parcel Simulator

00:54 - Is This Seat Taken?

00:59 - SCUM

01:02 - Ravenswatch

01:05 - Tempest Rising

01:08 - Cast n Chill

Chiaramente ci saranno tanti altri giochi inclusi nelle offerte, come sempre, del resto, e ci sarà occasione anche per altre novità, come oggetti esclusivi e chissà cosa.

I saldi autunnali di Steam sono ormai un appuntamento fisso per i giocatori PC, perché consentono di portarsi a casa giochi a prezzi vantaggiosi, allungando un bel po' il backlog. Si tratta dei saldi che aprono il periodo festivo, cui seguiranno i saldi di Halloween, quelli del Black Friday e così via.