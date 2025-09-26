Valve ha pubblicato un trailer i saldi autunnali di Steam

Steam ha pubblicato un trailer dedicato ai suoi imminenti saldi autunnali, che si terranno dal 29 settembre al 6 ottobre 2025. L'obiettivo del video è spiegare cosa ci aspetta, anticipando alcuni dei giochi inclusi nelle offerte. Non è la prima volta che fa qualcosa del genere, il che fa capire l'importanza di questi eventi per i ricavi della piattaforma.
I giochi messi in evidenza
I giochi mostrati nel filmato, che quindi faranno parte delle offerte, includono:
- 00:02 - No Rest for the Wicked
- 00:06 - The Alters
- 00:10 - DREDGE
- 00:12 - Squad
- 00:17 - FINAL FANTASY VII REBIRTH
- 00:20 - Batman Arkham Knight
- 00:24 - DOOM The Dark Ages
- 00:26 - CarX Street
- 00:29 - PEAK
- 00:32 - Into the Dead Our Darkest Days
- 00:36 - Killing Floor 3
- 00:40 - The Hundred Line Last Defense Academy
- 00:43 - NieR Automata
- 00:46 - House Flipper 2
- 00:51 - Parcel Simulator
- 00:54 - Is This Seat Taken?
- 00:59 - SCUM
- 01:02 - Ravenswatch
- 01:05 - Tempest Rising
- 01:08 - Cast n Chill
Chiaramente ci saranno tanti altri giochi inclusi nelle offerte, come sempre, del resto, e ci sarà occasione anche per altre novità, come oggetti esclusivi e chissà cosa.
I saldi autunnali di Steam sono ormai un appuntamento fisso per i giocatori PC, perché consentono di portarsi a casa giochi a prezzi vantaggiosi, allungando un bel po' il backlog. Si tratta dei saldi che aprono il periodo festivo, cui seguiranno i saldi di Halloween, quelli del Black Friday e così via.