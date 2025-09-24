Valve ha annunciato che il nuovo menu del negozio di Steam è disponibile per tutti. Quindi è uscito dalla versione beta e ora è utilizzabile su PC, su Steam Deck e sull'app mobile di Steam.

"Abbiamo rinnovato il menu del Negozio di Steam per offrire un'esperienza più dinamica e personalizzata, rendendo più semplice per i giocatori navigare nel Negozio e scoprire nuovi giochi." Ha dichiarato Valve, introducendo la novità. Il nuovo menu mira a rendere più agevoli la navigazione e la ricerca dei giochi grazie a un layout rinnovato. Anche la barra di ricerca è stata migliorata, con suggerimenti personalizzati di ricerca e navigazione, nonché consigli relativi ai giochi cercati di recente.