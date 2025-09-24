1

Il nuovo menu del negozio di Steam è disponibile per tutti

Valve ha lanciato il nuovo menu del negozio di Steam per tutti i dispositivi, così che tutti possano godere delle novità introdotte.

24/09/2025
Valve ha annunciato che il nuovo menu del negozio di Steam è disponibile per tutti. Quindi è uscito dalla versione beta e ora è utilizzabile su PC, su Steam Deck e sull'app mobile di Steam.

"Abbiamo rinnovato il menu del Negozio di Steam per offrire un'esperienza più dinamica e personalizzata, rendendo più semplice per i giocatori navigare nel Negozio e scoprire nuovi giochi." Ha dichiarato Valve, introducendo la novità. Il nuovo menu mira a rendere più agevoli la navigazione e la ricerca dei giochi grazie a un layout rinnovato. Anche la barra di ricerca è stata migliorata, con suggerimenti personalizzati di ricerca e navigazione, nonché consigli relativi ai giochi cercati di recente.

Le novità

Vediamo quali sono le novità introdotte nel menu del Negozio di Steam:

Il nuovo layout rende più facile cercare i giochi

Pannello di ricerca migliorato
Ora è possibile cercare non solo in base a ciò di cui si ha bisogno, ma anche sfruttando delle nuove opzioni:

  • Ricerche popolari: per scoprire cosa stanno cercando gli altri.
  • Visualizzati di recente: una cronologia delle ricerche più recenti.
  • Non solo giochi: cercate per categorie, etichette, editori e molto altro.
  • Link di ricerca avanzata: dei filtri di ricerca avanzati, per rifinire ulteriormente le ricerche.
Sfoglia: accesso più facile alle destinazioni più popolari
La scheda "Sfoglia" offre varie modalità di ricerca dei giochi: per popolarità, data di uscita, prezzo e sconto.

Consigli: tutto in un solo posto
I consigli sono stati riorganizzati per consentire di esplorare nuovi giochi e contenuti senza dover cercare in più posti.

Categorie ed etichette personalizzate
Ora la scheda delle categorie è interamente personalizzata, di modo da semplificare la ricerca di titoli simili a quelli che si stanno giocando o che si apprezzano di più. È qui che vengono mostrati gli hub, tramite cui accedere a migliaia di altri giochi, relativi alle etichette e ai generi che si seguono maggiormente e in base ai titoli a cui stai giocando.

