I voti di Famitsu mostrano una certa freddezza verso Hollow Knight: Silksong, che è piaciuto ma non ha esaltato

Emersi i voti di Famitsu della settimana, con la storica rivista giapponese che mostra una certa freddezza verso Hollow Knight: Silksong, giudicato bene ma non certo come un capolavoro.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   24/09/2025
Hornet, la protagonista di Hollow Knight: Silksong

Pare che la rivista giapponese Famitsu non si sia fatta trascinare più di tanto dall'hype per l'uscita di Hollow Knight: Silksong, che nei suoi voti traspare come un gioco ottimo, ma che non ha esaltato troppo i redattori.

Il gioco di Team Cherry ha infatti ricevuto un giudizio complessivo di 32 / 40, formato da quattro 8 assegnati da quattro redattori differenti (i voti di Famitsu sono sotanzialmente la somma di quattro giudizi differenti).

Niente Olimpo

Insomma, siamo sicuramente ai piani alti, ma non certo nell'Olimpo dei capolavori assoluti, quantomeno per i giapponesi.

Silksong è comunque il gioco del mese, considerando che gli altri due hanno fatto peggio: il gioco di ruolo d'azione Towa and the Guardians of the Sacred Tree si è fermato a 31 / 40, mentre Baki Hanma: Blood Arena non ha superato la soglia psicologica dei 30 / 40.

Ma ora bando alle ciance e vediamo l'elenco completo dei voti del numero 1916 di Famitsu:

  • Baki Hanma: Blood Arena (PS5, Xbox Series X e S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch) - 7 / 7 / 7 / 7 [28 / 40]
  • Hollow Knight: Silksong (PS5, Xbox Series X e S, Nintendo Switch 2, PS4, Xbox One, Nintendo Switch) - 8 / 8 / 8 / 8 [32 / 40]
  • Towa and the Guardians of the Sacred Tree (PS5, Xbox Series X e S, Nintendo Switch) - 8 / 8 / 7 / 8 [31 / 40]
