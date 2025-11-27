ARC Raiders, The Outer Worlds 2 e Lumines Arise ok, ma anche tante stroncature nei nuovi voti di Edge

È uscito il nuovo numero della celebre rivista Edge e riportiamo i voti tratti dalle recensioni, che rappresentano un po' una sorta di tradizione videoludica vista la lunga storia della testata cartacea britannica e le discussioni che spesso scaturiscono dalle sue valutazioni.

Si tratta di un numero decisamente ricco di giochi recensiti, anche di notevole calibro, e stupisce la quantità di insufficienze e stroncature varie che possiamo trovare riunite in questo mese, sebbene non vi siano valutazioni particolarmente discordanti dalla media.

Il voto migliore, un notevole 9, se lo prende Lumines Arise, mentre degli ottimi "8" vengono assegnati a ARC Raiders e The Outer Worlds 2, che dunque se la cavano decisamente bene di fronte alla redazione della selettiva rivista britannica.