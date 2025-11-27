ARC Raiders, The Outer Worlds 2 e Lumines Arise ok, ma anche tante stroncature nei nuovi voti di Edge

È uscito il nuovo numero della celebre rivista Edge e riportiamo i voti tratti dalle recensioni, che rappresentano un po' una sorta di tradizione videoludica vista la lunga storia della testata cartacea britannica e le discussioni che spesso scaturiscono dalle sue valutazioni.
Si tratta di un numero decisamente ricco di giochi recensiti, anche di notevole calibro, e stupisce la quantità di insufficienze e stroncature varie che possiamo trovare riunite in questo mese, sebbene non vi siano valutazioni particolarmente discordanti dalla media.
Il voto migliore, un notevole 9, se lo prende Lumines Arise, mentre degli ottimi "8" vengono assegnati a ARC Raiders e The Outer Worlds 2, che dunque se la cavano decisamente bene di fronte alla redazione della selettiva rivista britannica.
La lista dei voti assegnati
Il numero 418 si riferisce a gennaio 2026, in base alla peculiare datazione che utilizza Edge, e contiene anche alcuni speciali interessanti su Dragon Quest VII: Reimagined, Tides of Tomorrow, Valor Mortis e altri.
In ogni caso, quello che spicca maggiormente sono le recensioni, come da tradizione, dunque riportiamo qui sotto i voti assegnati in questo numero.
Vediamo dunque i giochi recensiti questo mese da Edge:
- ARC Raiders - 8
- The Outer Worlds - 8
- Where Winds Meet - 6
- Lumines Arise - 9
- Wreckreation - 5
- Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 - 5
- Dead Static Drive - 3
- Possessor(s) - 5
- Forestrike - 6
- Once Upon A Katamari - 5
Spicca un po' il 3 assegnato a Dead Static Drive, che è comunque un titolo piuttosto piccolo e meno noto, ma sono comunque ben cinque le insufficienze su dieci recensioni.
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 non arriva alla sufficienza, come era facile immaginare, così come anche Once Upon a Katamari, mentre Where Winds Meet riesce a strappare un 6, confermando una mandata di giochi un po' da rivedere, sotto vari aspetti.