Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake su Famitsu ha ricevuto voti più bassi di Battlefield 6

I voti di Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake su Famitsu sono stati inferiori a quelli di Battlefield 6: una situazione sorprendente, considerando quanto il rifacimento dei due classici targati Square Enix fosse atteso dai lettori della rivista giapponese.

Nello specifico, la raccolta in HD-2D dei primi due capitoli di Dragon Quest si è dovuta "accontentare" di due 9 e due 8, per un totale di 34/40, laddove invece lo sparatutto prodotto da Electronic Arts ha portato a casa tre 9 e un 8, per un totale di 35/40.

Absolum (PS5, PS4, Switch) - 9/9/8/10 [36/40]

Battlefield 6 (PS5, Xbox Series) - 9/9/9/8 [35/40]

Dragon Quest I & II HD-2D Remake (PS5, Xbox Series, Switch 2, Switch) - 9/9/8/8 [34/40]

Magical Craft: Neko to Mahou no Dress (Switch) - 7/8/8/7 [30/40]

Meglio ancora ha fatto Absolum, l'hack & slash in stile roguelike di DotEmu, Guard Crush Games e Supamonks, che è stato valutato dai redattori di Famitsu con un 10, due 9 e un 8, per un totale di 36/40.