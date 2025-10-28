Battlefield REDSEC è disponibile, conferma il trailer: ecco come scaricarlo gratis

Naturalmente il gioco di squadra sarà un elemento essenziale per il successo: insieme ai nostri compagni dovremo mettere in piedi tattiche veloci ed efficaci, che ci consentano di sopravvivere ai confronti con gli altri team e di raggiungere le fasi finali del match.

EA annuncia il battle royale free-to-play Battlefield Redsec e fissa la data e orario di lancio

Fra edifici che crollano, esplosioni pericolosamente vicine, violenti scontri a fuoco tanto dalla distanza quanto in situazioni ravvicinate, il gioco punta a sfruttare la formula tradizionale della serie e il suo caos controllato per consegnarci un'esperienza inedita e coinvolgente.

Realizzato sulla base del solidissimo impianto di Battlefield 6 , REDSEC ci catapulta a Fort Lyndon, un'enorme base militare segreta, nascosta fra le spiagge e le periferie della California del Sud: qui dovremo cimentarci in sensazionali battaglie aperte a un massimo di cento partecipanti e puntare alla vittoria finale.

Battlefield REDSEC è disponibile ora su PC, PS5 e Xbox Series X|S, come conferma il trailer del gameplay appena pubblicato da Electronic Arts, che illustra in maniera spettacolare le meccaniche di questo battle royale free-to-play.

Come scaricare Battlefield REDSEC?

È possibile scaricare gratuitamente Battlefield REDSEC da Steam, PlayStation Store o Xbox Store. La versione PS5 è già ottimizzata per PS5 Pro, dunque supporta le funzionalità della nuova console Sony per offrire un impatto visivo superiore.

Oltre alla stipulazione principale, Battlefield REDSEC offre anche la nuova modalità Guanto d'Arme, in cui otto squadre composte ognuna da quattro giocatori si sfidano nell'ambito di svariate missioni dalla struttura dinamica, caratterizzate dalla presenza di turni da cinque minuti in cui ogni team è chiamato a completare degli obiettivi.

REDSEC è inoltre compatibile con Battlefield Portal, e consentirà agli utenti di utilizzare i suoi potenti strumenti per creare scenari alternativi e regole d'ingaggio peculiari, capaci di dar vita a partite completamente originali e fuori di testa.