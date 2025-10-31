Tutti corrono a giocare a Battlefield REDSEC nel live trailer del battle royale

Electronic Arts ha pubblicato un simpatico live trailer in cui tutti corrono a giocare a Battlefield REDSEC, "risvegliati" dal tema musicale del battle royale e colti da un folle desiderio di lanciarsi nella battaglia.
Nel video, svariati personaggi si ritrovano nella stessa situazione: il commesso di un supermercato, una sposa appena condotta all'altare, un paio di meccanici, alcuni dirigenti d'azienda e persino dei medici impegnati in un intervento chirurgico.
L'accenno del tema musicale di Battlefield REDSEC li attiva improvvisamente, e così scappano via a prescindere da ciò che stavano facendo appena un attimo prima, per poi ritrovarsi tutti insieme sull'aereo da cui ci si lancia all'inizio della partita.
Il messaggio che Electronic Arts desidera far passare con questo live trailer è molto chiaro e punta a costruire un grande entusiasmo attorno al suo nuovo battle royale, che stando alle prime reazioni è davvero molto ben fatto.
I numeri, però, non decollano
A quanto pare il lancio di Battlefield REDSEC su Steam ha spinto i numeri di... Battlefield 6, in una sorta di strano scambio di utenti che ha visto l'ultimo episodio della serie riguadagnare terreno, mentre il battle royale non è riuscito a spingersi oltre i 460.000 giocatori contemporanei di picco.
Naturalmente siamo ancora agli inizi e sarà interessante vedere come si comporterà il gioco nel corso dell'ormai imminente fine settimana, perché è chiaro che le ambizioni di Electronic Arts per questo nuovo free-to-play erano probabilmente quelle di raggiungere e superare i risultati di Battlefield 6.