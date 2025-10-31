0

Tutti corrono a giocare a Battlefield REDSEC nel live trailer del battle royale

Electronic Arts ha pubblicato un divertente live trailer di Battlefield REDSEC in cui tutti corrono a giocare al nuovo battle royale free-to-play.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   31/10/2025
Un'attrice del live trailer di Battlefield REDSEC
Battlefield REDSEC
Battlefield REDSEC
Electronic Arts ha pubblicato un simpatico live trailer in cui tutti corrono a giocare a Battlefield REDSEC, "risvegliati" dal tema musicale del battle royale e colti da un folle desiderio di lanciarsi nella battaglia.

Nel video, svariati personaggi si ritrovano nella stessa situazione: il commesso di un supermercato, una sposa appena condotta all'altare, un paio di meccanici, alcuni dirigenti d'azienda e persino dei medici impegnati in un intervento chirurgico.

L'accenno del tema musicale di Battlefield REDSEC li attiva improvvisamente, e così scappano via a prescindere da ciò che stavano facendo appena un attimo prima, per poi ritrovarsi tutti insieme sull'aereo da cui ci si lancia all'inizio della partita.

Battlefield REDSEC è disponibile, conferma il trailer: ecco come scaricarlo gratis Battlefield REDSEC è disponibile, conferma il trailer: ecco come scaricarlo gratis

Il messaggio che Electronic Arts desidera far passare con questo live trailer è molto chiaro e punta a costruire un grande entusiasmo attorno al suo nuovo battle royale, che stando alle prime reazioni è davvero molto ben fatto.

I numeri, però, non decollano

A quanto pare il lancio di Battlefield REDSEC su Steam ha spinto i numeri di... Battlefield 6, in una sorta di strano scambio di utenti che ha visto l'ultimo episodio della serie riguadagnare terreno, mentre il battle royale non è riuscito a spingersi oltre i 460.000 giocatori contemporanei di picco.

Naturalmente siamo ancora agli inizi e sarà interessante vedere come si comporterà il gioco nel corso dell'ormai imminente fine settimana, perché è chiaro che le ambizioni di Electronic Arts per questo nuovo free-to-play erano probabilmente quelle di raggiungere e superare i risultati di Battlefield 6.

