Tutti corrono a giocare a Battlefield REDSEC nel live trailer del battle royale

Il messaggio che Electronic Arts desidera far passare con questo live trailer è molto chiaro e punta a costruire un grande entusiasmo attorno al suo nuovo battle royale, che stando alle prime reazioni è davvero molto ben fatto.

L'accenno del tema musicale di Battlefield REDSEC li attiva improvvisamente, e così scappano via a prescindere da ciò che stavano facendo appena un attimo prima, per poi ritrovarsi tutti insieme sull'aereo da cui ci si lancia all'inizio della partita.

Electronic Arts ha pubblicato un simpatico live trailer in cui tutti corrono a giocare a Battlefield REDSEC , "risvegliati" dal tema musicale del battle royale e colti da un folle desiderio di lanciarsi nella battaglia.

I numeri, però, non decollano

A quanto pare il lancio di Battlefield REDSEC su Steam ha spinto i numeri di... Battlefield 6, in una sorta di strano scambio di utenti che ha visto l'ultimo episodio della serie riguadagnare terreno, mentre il battle royale non è riuscito a spingersi oltre i 460.000 giocatori contemporanei di picco.

Naturalmente siamo ancora agli inizi e sarà interessante vedere come si comporterà il gioco nel corso dell'ormai imminente fine settimana, perché è chiaro che le ambizioni di Electronic Arts per questo nuovo free-to-play erano probabilmente quelle di raggiungere e superare i risultati di Battlefield 6.