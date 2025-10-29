A quanto pare il lancio di Battlefield REDSEC su Steam ha spinto i numeri di... Battlefield 6, facendoli lievitare rispetto alla media degli ultimi giorni: lo sparatutto ha raggiunto quasi quota 550.000 giocatori contemporanei di picco.

Si tratta di una crescita sostanziale per Battlefield 6, considerando a una media che viaggiava finora fra i 300.000 e i 400.000 utenti; sebbene distante dai record totalizzati all'esordio, con quasi 750.000 giocatori contemporanei.

Battlefield REDSEC, dal canto suo, non sta probabilmente macinando le cifre che Electronic Arts sperava per un'esperienza free-to-play così ambiziosa: il battle royale stand alone ha raggiunto su Steam quota 460.000 giocatori concomitanti, ma per il momento niente più di questo.

Diverso è il discorso su Twitch, dove REDSEC si è temporaneamente piazzato al comando della classifica dei contenuti più visti, per poi scendere gradualmente e toccare circa 80.000 spettatori.