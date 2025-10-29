A quanto pare il lancio di Battlefield REDSEC su Steam ha spinto i numeri di... Battlefield 6, facendoli lievitare rispetto alla media degli ultimi giorni: lo sparatutto ha raggiunto quasi quota 550.000 giocatori contemporanei di picco.
Si tratta di una crescita sostanziale per Battlefield 6, considerando a una media che viaggiava finora fra i 300.000 e i 400.000 utenti; sebbene distante dai record totalizzati all'esordio, con quasi 750.000 giocatori contemporanei.
Battlefield REDSEC, dal canto suo, non sta probabilmente macinando le cifre che Electronic Arts sperava per un'esperienza free-to-play così ambiziosa: il battle royale stand alone ha raggiunto su Steam quota 460.000 giocatori concomitanti, ma per il momento niente più di questo.
Diverso è il discorso su Twitch, dove REDSEC si è temporaneamente piazzato al comando della classifica dei contenuti più visti, per poi scendere gradualmente e toccare circa 80.000 spettatori.
È anche partita la Stagione 1
Mentre ci si domandava se l'esperienza gratuita di REDSEC sarebbe stata o meno sinergica rispetto a quella premium di Battlefield 6, ieri è stata lanciata la Stagione 1 ed è probabilmente questo aspetto ad aver contribuito per la maggior parte alla crescita su Steam.
Tornando invece al battle royale, probabilmente Electronic Arts nutre la speranza che da qui al fine settimana la situazione cambi e che i numeri registrati dal free-to-play sulla piattaforma Valve subiscano un'impennata, raggiungendo e magari superando i picchi di Battlefield 6.