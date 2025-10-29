Like a Dragon crea un evento a tema matrimoni: potrete sposare il vostro membro della Yakuza preferito

Lo sappiamo, le relazioni sentimentali non sono sempre semplici e alle volte si vorrebbe solo trovare la propria metà senza troppa fatica. Beh, Ryu Ga Gotoku Studio ha deciso di venirvi incontro organizzando un evento speciale a tema matrimoni durante il quale si potrà fare foto con i cartonati dei propri personaggi preferiti e comprare gadget.

Il matrimonio in stile Like a Dragon

Chiariamo subito che non c'è nulla di legale in tutto questo, non ci si sta sposando veramente, ma tutto sarà gestito come un vero matrimonio. Ovviamente vi costerà un po' (150.000 Yen, ovvero circa 846€) ma avrete compreso trucco e parrucco, oltre che un fotografo che immortalerà il giorno più felice (?) della vostra vita. Ah, potete invitare parenti e amici alla cerimonia, sempre che abbiate la capacità di spiegare loro che sta succedendo.

Esempi delle foto che si potranno fare all'evento di Like a Dragon

Sappiamo qual è la domanda: chi stiamo sposando in questa cerimonia? Se speravate di avere di fronte gli attori dei personaggi della serie di Yakuza / Like a Dragon, avete pensato male. Ci saranno semplicemente dei cartonati con proporzioni reali del personaggio che avete scelto di sposare, gli stessi disponibili per tutti durante l'evento. Potete ovviamente optare per volti noti come Kiryu, Majima e Ichiban, ma anche qualcuno di meno centrale come Daigo o Seonhee, con un totale di 11 opzioni.

Si parla anche di funzionalità AR (Realtà Aumentata) tramite una app ufficiale dell'evento, quindi supponiamo che ci sarà modo di posare con una versione 3D del personaggio per le foto. Ovviamente tutto avverrà solo in Giappone, precisamente a Tokyo (dal 28 novembre al 22 dicembre) e a Osaka (dal 6 al 24 febbraio 2026).

Ricordiamo infine che è finalmente disponibile la prenotazione di Yakuza 0 Director's Cut per PS5: in uscita a dicembre.