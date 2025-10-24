C'è un problema con Yakuza: Like a Dragon su PS Plus Extra, nel caso si sia riscattato prima con Essential

Vari utenti hanno segnalato un problema che emerge con Yakuza: Like a Dragon su PlayStation Plus Extra, nel caso in cui il medesimo gioco sia stato riscattato già in precedenza dal catalogo Essential, in quanto le due licenze sembrano sovrapporsi.
In pratica, se non si ha il gioco installato e si decide di riscattarlo attraverso il catalogo di PlayStation Plus Extra, dove è entrato più di recente, si può perdere l'accesso alla versione presente nel catalogo Essential, con quest'ultima che potrebbe essere preferibile perché rimane disponibile a prescindere dai limiti di tempo dei titoli nel catalogo, purché si mantenga l'abbonamento.
In sostanza, se ci si trova nella situazione di aver riscattato in precedenza Yakuza: Like a Dragon da Essential, è meglio evitare di riscattarlo dal catalogo Extra, almeno finché l'inconveniente non viene risolto.
Un sistema da aggiornare
Sembra proprio trattarsi di un altro dei vari problemi emersi nel tempo sulla particolare gestione delle licenze attraverso PlayStation Store, che considera come prodotti differenti i giochi scaricati dal catalogo del servizio in abbonamento e anche attraverso i vari livelli dello stesso servizio.
Il PlayStation Network ha un sistema di licenze che distingue i titoli in base alla loro provenienza, trattandoli come prodotti differenti, o quasi: in questo caso, evidentemente, le licenze vanno in conflitto e possono impedire l'accesso a una di queste.
Nel caso ci si trovi a possedere la licenza del gioco su Essential, è opportuno scaricarlo dalla propria libreria, e non dal catalogo di PS Extra, per evitare che la licenza precedente venga sovrascritta ed eliminata.
Problemi simili erano emersi in precedenza anche per Final Fantasy 7 Remake e altri titoli, segnalando un'evidente necessità di aggiornare un po' il sistema di gestione dei giochi e delle licenze attraverso PlayStation Network.