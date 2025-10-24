C'è un problema con Yakuza: Like a Dragon su PS Plus Extra, nel caso si sia riscattato prima con Essential

Vari utenti hanno segnalato un problema che emerge con Yakuza: Like a Dragon su PlayStation Plus Extra, nel caso in cui il medesimo gioco sia stato riscattato già in precedenza dal catalogo Essential, in quanto le due licenze sembrano sovrapporsi.

In pratica, se non si ha il gioco installato e si decide di riscattarlo attraverso il catalogo di PlayStation Plus Extra, dove è entrato più di recente, si può perdere l'accesso alla versione presente nel catalogo Essential, con quest'ultima che potrebbe essere preferibile perché rimane disponibile a prescindere dai limiti di tempo dei titoli nel catalogo, purché si mantenga l'abbonamento.

In sostanza, se ci si trova nella situazione di aver riscattato in precedenza Yakuza: Like a Dragon da Essential, è meglio evitare di riscattarlo dal catalogo Extra, almeno finché l'inconveniente non viene risolto.