Assassin's Creed Shadows aggiorna la roadmap: arriva il parkour avanzato, i castelli “corrotti” e una missione gratuita

Oltre ad aver annunciato la versione per Nintendo Switch 2 di Assassin's Creed Shadows, ieri Ubisoft ha aggiornato anche la roadmap dei contenuti post-lancio, fissando le date dei prossimi update previsti per l'autunno. Gli aggiornamenti introdurranno nuove attività, miglioramenti al gameplay e altre novità.
Due le date da segnare sul calendario, a partire da martedì 28 ottobre, quando sarà disponibile il Parkour Update 2. Questo aggiornamento introdurrà l'opzione "corsa acrobatica avanzata", attivabile dal menu, che rimuoverà "tutte le barriere della corsa acrobatica", permettendo di eseguire balzi laterali e all'indietro da qualsiasi altezza. Una modalità pensata per chi vuole spingersi oltre i limiti, accettando un rischio maggiore in cambio di una libertà acrobatica senza precedenti. Sono stati inoltre apportati ritocchi ad alcune animazioni di arrampicata, discesa e presa, per rendere il controllo delle manovre ancora più preciso e reattivo.
Le altre novità in arrivo
Sempre il 28 ottobre debutterà anche una nuova attività a tema Animus: "Castelli corrotti". Qualsiasi castello già completato potrà ora diventare "corrotto" e popolarsi di anomalie dell'Animus, tra cui nemici di alto livello come i samurai daisho corrotti, oltre a forzieri con ricompense rare. Ogni stagione compariranno fino a cinque castelli corrotti sulla mappa.
Il secondo aggiornamento autunnale è previsto per martedì 25 novembre e introdurrà la missione gratuita "Un mistero", dal tono più leggero e ironico. La missione approfondirà il passato di alcuni vecchi nemici di Naoe, ora in cerca di redenzione e desiderosi di unirsi ai Kakushiba-ikki. Per completarla sarà necessario risolvere un nuovo enigma ambientale piuttosto impegnativo. Al termine, Naoe e Yasuke apprenderanno nuove abilità l'uno dall'altra: Naoe acquisirà il Piede di guerra di Yasuke, mentre il samurai imparerà a neutralizzare i nemici in modo furtivo e non letale.
Ma non è tutto: sempre il 25 novembre è attesa una collaborazione speciale ancora avvolta nel mistero, che Ubisoft non ha voluto svelare. Entro la fine dell'anno, inoltre, sono previsti nuovi colpi di grazia, missioni speciali, ricompense, contenuti narrativi e altre "sorprese" che verranno annunciate prossimamente.