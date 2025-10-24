Assassin's Creed Shadows aggiorna la roadmap: arriva il parkour avanzato, i castelli “corrotti” e una missione gratuita

Due le date da segnare sul calendario, a partire da martedì 28 ottobre , quando sarà disponibile il Parkour Update 2 . Questo aggiornamento introdurrà l'opzione "corsa acrobatica avanzata" , attivabile dal menu, che rimuoverà "tutte le barriere della corsa acrobatica", permettendo di eseguire balzi laterali e all'indietro da qualsiasi altezza. Una modalità pensata per chi vuole spingersi oltre i limiti, accettando un rischio maggiore in cambio di una libertà acrobatica senza precedenti. Sono stati inoltre apportati ritocchi ad alcune animazioni di arrampicata, discesa e presa, per rendere il controllo delle manovre ancora più preciso e reattivo.

Oltre ad aver annunciato la versione per Nintendo Switch 2 di Assassin's Creed Shadows , ieri Ubisoft ha aggiornato anche la roadmap dei contenuti post-lancio , fissando le date dei prossimi update previsti per l'autunno. Gli aggiornamenti introdurranno nuove attività, miglioramenti al gameplay e altre novità.

Le altre novità in arrivo

Sempre il 28 ottobre debutterà anche una nuova attività a tema Animus: "Castelli corrotti". Qualsiasi castello già completato potrà ora diventare "corrotto" e popolarsi di anomalie dell'Animus, tra cui nemici di alto livello come i samurai daisho corrotti, oltre a forzieri con ricompense rare. Ogni stagione compariranno fino a cinque castelli corrotti sulla mappa.

La roadmap aggiornata di Assassin's Creed Shadows

Il secondo aggiornamento autunnale è previsto per martedì 25 novembre e introdurrà la missione gratuita "Un mistero", dal tono più leggero e ironico. La missione approfondirà il passato di alcuni vecchi nemici di Naoe, ora in cerca di redenzione e desiderosi di unirsi ai Kakushiba-ikki. Per completarla sarà necessario risolvere un nuovo enigma ambientale piuttosto impegnativo. Al termine, Naoe e Yasuke apprenderanno nuove abilità l'uno dall'altra: Naoe acquisirà il Piede di guerra di Yasuke, mentre il samurai imparerà a neutralizzare i nemici in modo furtivo e non letale.

Ma non è tutto: sempre il 25 novembre è attesa una collaborazione speciale ancora avvolta nel mistero, che Ubisoft non ha voluto svelare. Entro la fine dell'anno, inoltre, sono previsti nuovi colpi di grazia, missioni speciali, ricompense, contenuti narrativi e altre "sorprese" che verranno annunciate prossimamente.