Assassin's Creed Shadows per Nintendo Switch 2 a confronto con PS5 e Xbox Series S in un video

ElAnalistaDeBits ha pubblicato un video che mette a confronto la versione Nintendo Switch 2 di Assassin's Creed Shadows, in uscita domani 2 dicembre, con quelle per PS5 e Xbox Series S, offrendo così un'idea del lavoro svolto da Ubisoft per adattare l'ultimo capitolo della serie alla nuova console portatile della grande N.
La versione per Switch 2 presenta un unico preset grafico e, di conseguenza, il confronto è stato effettuato con le modalità Qualità di PS5 e Series S. In termini di risoluzione e framerate, la modalità docked su Switch 2 gira a 1440p, upscalati da una risoluzione dinamica che può scendere fino a 720p grazie al DLSS, con un target di 30 fps. Su Series S si raggiungono i 1620p partendo da 1080p dinamici, mentre su PS5 la risoluzione arriva a 2160p partendo da 1620p, in entrambi i casi con l'ausilio del TAAU (Temporal Anti-Aliasing Upscaling).
Tanti compromessi, ma la resa complessiva è buona
Oltre alla risoluzione inferiore, la versione Switch 2 mostra compromessi su diversi aspetti visivi, tra cui illuminazione, livello di dettaglio, texture, animazioni, ombre, distanza visiva e riflessi. Nonostante queste limitazioni, secondo ElAnalistaDeBits la resa grafica complessiva rimane comunque buona e paragonabile a quanto già visto con l'ottima conversione di Star Wars Outlaws pubblicata pochi mesi fa.
Le prestazioni, invece, non convincono del tutto: la console fatica a mantenere i 30 fps stabili, soprattutto nelle aree urbane più dense di NPC. In definitiva, però, Ubisoft è riuscita a realizzare una conversione solida, capace di adattarsi alle specifiche hardware di Nintendo Switch 2.