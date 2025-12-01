Assassin's Creed Shadows per Nintendo Switch 2 a confronto con PS5 e Xbox Series S in un video

ElAnalistaDeBits ha pubblicato un video che mette a confronto la versione Nintendo Switch 2 di Assassin's Creed Shadows, in uscita domani 2 dicembre, con quelle per PS5 e Xbox Series S, offrendo così un'idea del lavoro svolto da Ubisoft per adattare l'ultimo capitolo della serie alla nuova console portatile della grande N.

La versione per Switch 2 presenta un unico preset grafico e, di conseguenza, il confronto è stato effettuato con le modalità Qualità di PS5 e Series S. In termini di risoluzione e framerate, la modalità docked su Switch 2 gira a 1440p, upscalati da una risoluzione dinamica che può scendere fino a 720p grazie al DLSS, con un target di 30 fps. Su Series S si raggiungono i 1620p partendo da 1080p dinamici, mentre su PS5 la risoluzione arriva a 2160p partendo da 1620p, in entrambi i casi con l'ausilio del TAAU (Temporal Anti-Aliasing Upscaling).