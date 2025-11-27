3

Assassin's Creed Shadows avrà altri contenuti per l'Anno 2, ma non espansioni grandi come Gli Artigli di Awaji

Il director di Assassin's Creed Shadows ha spiegato che Ubisoft ha in mente già diversi altri contenuti per il gioco anche per l'Anno 2, ma al momento nulla delle dimensioni dell'espansione.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   27/11/2025
Il director di Assassin's Creed Shadows ha fatto sapere, nel corso di un'intervista, che Ubisoft ha in programma diversi nuovi contenuti anche per l'Anno 2 del gioco, tra i quali anche alcuni piuttosto sostanziosi, ma nessuna espansione grande come Gli Artigli di Awaji.

"Al momento, per il secondo anno, non è prevista alcuna espansione delle dimensioni di Gli Artigli di Awaji", ha dichiarato il direttore associato del gioco, Simon Lemay-Comtois, in un'intervista con il canale JorRaptor, parlando di Assassin's Creed Shadows.

"Stiamo ancora lavorando ai contenuti post-lancio e al loro supporto, ma non si tratta di un DLC completo come lo sarebbe stato un pass stagionale negli anni precedenti".

Supporto a lungo termine

È previsto un supporto a lungo termine per Assassin's Creed Shadows e Ubisoft ha progettato già diversi contenuti per l'Anno 2, che verranno svelati e pubblicati nei prossimi mesi, alcuni di questi anche di dimensioni generose, ma al momento senza vere e proprie espansioni maggiori.

Ci saranno comunque "aggiornamenti corposi che modificano varie cose", ha spiegato Lemay-Comtois, spiegando che ci saranno elementi più o meno profondi, ma anche qualche possibile "story drop" con nuove missioni secondarie.

La maggiore parte degli elementi in arrivo sembrano essere paragonabili al recente aggiornamento visto nei giorni scorsi, contenente una discussa collaborazione con Attack on Titan che non è stata proprio apprezzata in maniera unanime, ma dimostra come Ubisoft abbia intenzione di muoversi in diverse direzioni per tenere vivo il gioco.

