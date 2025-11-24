Naoe diventa Mikasa nella collaborazione tra Assassin's Creed Shadows e L'Attacco dei giganti

Ubisoft ha annunciato uno strano crossover tra Assassin's Creed Shadows e L'Attacco dei giganti , in arrivo il 25 novembre, quindi domani al momento di scrivere questa notizia. In effetti le due serie non hanno molto in comune, ma di questi tempi un crossover non si nega a nessuno, quindi ben venga anche questo.

Mirate dietro al collo!

Si tratta di una nuova missione a tema L'Attacco dei Giganti, con Naoe che diventa una cosplayer di Mikasa Ackerman, una delle protagoniste della serie anime, e Yasuke che si trasforma in un mix tra il gigante corazzato e il gigante martello, se ci abbiamo visto giusto.

C'è anche una Caverna ghiacchiata dove si trovano un uomo in catene e una misteriosa siringa, dei riferimenti riconoscibilissimi per chi ha visto la serie anime o letto il manga di L'Attacco dei Giganti.

La descrizione ufficiale parla di un "terrificante esperimento" che "potrebbe liberare un nemico abominevole," di cui si vede la gigantesca ombra alla fine del filmato. "Naoe e Yasuke riusciranno a sopravvivere a ciò che si cela nelle profondità?" Speriamo che qualcuo gli abbia spiegato che devono colpire dietro al collo se vogliono avere qualche possibilità di sopravvivere.

Per il resto, vi ricordiamo che Assassin's Creed Shadows è disponibile per PC, Xbox Series X e S, PlayStation 5, iPad e presto per Nintendo Switch 2. Proprio di quest'ultima versione, è stato da poco annunciato il peso dell'installazione.