Come trascurare poi i due generosi slittamenti a cui il titolo è stato soggetto con l'obiettivo di portare sul mercato un prodotto pulito e in forma smagliante? E come ignorare quel lungo dibattito che ha riguardato l'introduzione di un personaggio nero all'interno di un mondo, quello del Giappone feudale, i cui canoni storici sembrano impedire l'esistenza di una figura di questo tipo. Una figura che rischia continuamente di essere bollata come pura scelta di marketing all'insegna di quella narrazione woke che sembra essere l'unica ragione di vita per molti analisti. Tra l'altro, a dirla tutta, quel personaggio ha anche un fondamento storico ben preciso, per quanto romanzato.

Assassin's Creed Shadows è stato un gioco complesso da recensire, non solo per le sue enormi dimensioni, ma anche e soprattutto per quello che rappresenta nel futuro della serie e per il suo posizionamento nevralgico all'interno della line-up di Ubisoft. Lo abbiamo detto tante volte nei mesi passati e qui vogliamo ribadirlo: dopo i fallimenti di vendita di Star Wars Outlaws e Avatar: Frontiers of Pandora, la chiusura di XDefiant e la picchiata in borsa con il costante chiacchiericcio in merito all'avvicendamento della famiglia Guillemot e di Tencent, questo nuovo capitolo del franchise più noto e redditizio del publisher francese è, a tutti gli effetti, il momento della verità. Quel "o la va o la spacca" su cui Ubisoft si gioca probabilmente buona parte del suo futuro .

Comunque, giusto per darvi un'idea di massima, nel nostro viaggio abbiamo impiegato circa 52 ore per arrivare all'epilogo , lasciandoci per strada un numero enorme di vicende anche rilevanti narrativamente. Non facciamo assolutamente fatica a immaginare che per vedere tutto quello che Assassin's Creed Shadows può offrire, si possano facilmente superare le 100 ore di gameplay. Decisamente non male se è questa l'esperienza che si sta cercando. Ma chiaramente qui si annida il primo interrogativo cardine: quantità e qualità vanno a braccetto?

Di mezzo si potrebbe aprire anche una disquisizione sulla componente "moderna" della storia di questo Shadows, ma non possiamo e non vogliamo scendere nei dettagli per evitare qualsivoglia forma di spoiler. Quello che ci sentiamo di dire è che se ancora una volta speravate di vedere una trama "odierna" ricca, giocabile e visionaria, in ricordo dei bei vecchi tempi andati, sarete ancora una volta abbondantemente delusi.

A quel punto Shadows prende la deriva che si può facilmente immaginare, specie se si è giocato uno dei capitoli più recenti: un enorme arco narrativo generale focalizzato su un certo gruppo di samurai che dovremo intercettare e spedire a migliore vita accompagnato da tutta una serie di sottotrame nel più classico dello stile "theme park". La mappa del gioco è suddivisa in nove regioni , ognuna delle quali caratterizzata non solo da un punto di vista estetico, ma anche per le vicende che si svolgono al suo interno e chiaramente starà a noi valutare quando infilarci in queste divagazioni sul tema per dedicarci al più sano dei riempitivi, aumentando esponenzialmente la longevità del tutto.

Controllando lei, un'aspirante shinobi nonché assassina alle prime armi, prenderemo confidenza con le meccaniche di questo capitolo, con la sua storia e con il mondo che ospita la sua narrazione. Solo successivamente, dopo un generoso numero di ore che solitamente bastano a giustificare un intero doppia o tripla A, potremo mettere le mani anche su Yasuke, un ex schiavo africano, portato sulla terra giapponese dai portoghesi e diventato ben presto un samurai leggendario, grazie alla sua stazza e al suo rispetto per le tradizioni orientali.

Il pugno di ferro di Nobunaga, però, porta ad un continuo rimescolamento delle forze in campo, con alleanze provvisorie che si creano per tentare di contrastare il suo esercito e che coinvolgono spesso anche le prime spedizioni dall'occidente che stanno timidamente iniziando ad entrare in questo territorio con la promessa di scambi commerciali e con la conseguenza nefasta di un arricchimento relativo alla tratta degli schiavi. Su questo sfondo sanguinoso e colmo di contrasti, si dipana la lunghissima trama del gioco , che vede l'avvio di tutto il racconto in seguito all'invasione brutale della provincia di Iga da parte di Nobunaga e con delle conseguenze tragiche che toccheranno Naoe, una dei due protagonisti di Shadows.

Per quanto concerne la storia di Assassin's Creed Shadows cercheremo di essere parchi di informazioni così da non rischiare alcun tipo di spoiler. Come ormai è ampiamente noto, questo capitolo è ambientato nel Giappone feudale , quel Giappone a lungo richiesto dai fan, praticamente fin dal titolo di esordio, e finalmente oggi raggiunto dalle peripezie di assassini e templari. Il periodo storico è quello dell'epoca Sengoku nel 1579, nel momento in cui la nazione è attraversata da miriadi di guerre civili e militari nel sanguinoso tentativo da parte del daimyo Oda Nobunaga di unificare i territori sotto un unico vessillo e creare così quel Giappone moderno per lungo tempo immaginato.

Non chiamatele missioni secondarie

Ovviamente quantità e qualità non possono andare a braccetto specie quando le dimensioni e i numeri sono così enormi. È incredibilmente evidente come Shadows sia un esponente (l'ultimo?) di un modo di fare open world che davvero non può più essere sostenibile semplicemente perché portare su schermo così tanti contenuti narrati per tentare di riempire un mondo gigantesco, è un'esperienza quasi insormontabile.

Naoe personifica l'anima stealth e assassina di Shadows

Considerate che anche soltanto per "sbloccare" il gioco nella sua interezza ed avere accesso a Yasuke, dovrete giocare per almeno una decina di ore. E non si tratta di un tutorial guidato, ma proprio uno spezzone di open world che, concettualmente, potreste far durare veramente molto a lungo se decideste di mettere in secondo piano la campagna principale. E non appena vi lascerete andare al mondo aperto dovrete fare i conti con l'esplosione di quel mare magnum di attività secondarie a cui la serie ci ha da sempre abituato e di cui non sembra volersi liberare in alcun modo. Rimanendo così invischiata in quel dualismo irrisolvibile tra vecchio e nuovo, tra volontà di innovare e incapacità di liberarsi delle vecchie meccaniche.

Eventi dinamici in cui imbattersi non appena si lascia un sentiero, decine di costruzioni da scalare per "sincronizzare" la vista, collezionabili a non finire e dei tipi più disparati, persino per portare avanti una sorta di battle pass integrato nel nuovo Animus (se volete saperne di più su questo aspetto del gioco, vi invitiamo a dare un'occhiata allo speciale di approfondimento su questa componente trasversale di Assassin's Creed), minigiochi essenziali per la progressione delle abilità dei protagonisti, crafting, l'immancabile rifugio da costruire, arredare, popolare e su cui riversare il proprio estro estetico, castelli da conquistare e, ultimo ma ovviamente non per importanza, vagonate di bottino da raccogliere e gestire.

Prima di ogni missione è sempre meglio fare un'indagine per scoprire dove si nasconde l'obiettivo

È chiaro dopo pochissime ore di gioco come questo Shadows soffra di gigantismo: deve strafare in tutto e puntare all'idea di un titolo virtualmente infinito o quasi. È questo un male? Non necessariamente se teniamo in considerazione la qualità media dei contenuti offerti, ma è chiaro che bisogna arrivare preparati e, inevitabilmente, tutto si appiattisce troppo presto in un ciclo di gameplay pericolosamente ripetitivo.

Shadows è infatti un videogioco costantemente in bilico tra la volontà di svecchiare gli elementi tipici e caratteristici della serie e la necessità di non allontanarsi mai eccessivamente dal solco ben tracciato e battuto di quegli elementi del gameplay che gli hanno permesso di avere il suo successo. E questo complesso dualismo è, ad esempio, ben evidenziato dal nuovo sistema di gestione delle missioni e degli obiettivi che non prevede più il classico mission log con il mega elenco di quest da portare a compimento, ma la naturale prosecuzione della campagna e delle sue sottomissioni è ben riassunta in un'unica schermata grafica dove man mano che scopriremo personaggi e trame, si arricchirà di obiettivi da assassinare e di compiti da portare a termine. Per ognuno avremo però soltanto una serie di indizi su cui indagare per andare a fondo nel completamento della quest invece del solito spiegone con l'indicatore classico da mettere in evidenza sulla mappa.

Yasuke è il personaggio perfetto per chi vuole menare le mani e non pensare troppo agli assembramenti di nemici

Per portare a termine questa vastità di obiettivi dovremo infatti raggiungere l'area designata dalla missione per esplorarla alla ricerca del personaggio o dell'indizio che ci consentirà di portare concretamente avanti la narrativa.. Una volta individuato il bersaglio, il nostro compito sarà immediatamente più chiaro e potremo quindi scegliere come proseguire per portare a termine l'incarico. Questa fase investigativa prevede l'uso di una visuale avanzata che si abilita tenendo premuto il grilletto sinistro e che permette di mettere in evidenza sullo schermo tesori e punti di interazione, nonché i famosi obiettivi di cui sopra e che è completamente distinta dal classico occhio dell'aquila, che qui ritorna nel suo stile più classico e che permette di evidenziare invece i nemici per contrassegnarli.

In alternativa Shadows ci offrirà la possibilità di reclutare e utilizzare delle vedette che potremo "lanciare" direttamente dalla mappa per scoprire un'area e, se siamo stati bravi a seguire gli indizi, individuare al volo l'obiettivo senza doverci recare concretamente sul posto, così da andare in un secondo momento a colpo sicuro nel luogo.

La furtività di Naoe sarà molto utile anche nelle fasi avanzate

Il problema è che questo metodo di svelamento, per quanto interessante e inedito, si ripeta per ogni singola missione con pochissime e trascurabili varianti e soprattutto con, quasi sempre, il medesimo esito: ovvero un assassinio. Raccogliere la missione, raggiungere il posto dove investigare, scovare l'obiettivo, quindi ingegnarsi su come farlo fuori. Questo è, in concreto, ciò che dovremo fare per buona parte delle decine e decine di ore di Assassin's Creed Shadows. Il resto sono le famigerate attività secondarie tradizionali di cui vi parlavamo sopra e che qui diventano delle pure divagazioni sul tema.