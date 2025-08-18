Assassin's Creed Shadows emerge come gioco nuovo più venduto nella classifica europea del 2025

La compagnia di analisi GSD ha pubblicato la classifica dei giochi più venduti in Europa nel 2025, in attesa di vedere le novità che verranno presentate nel corso della Gamescom, e in base a questi dati possiamo rilevare come Assassin's Creed Shadows sia il gioco nuovo più venduto quest'anno nel Vecchio Continente.

I dati raccolti da GSD riguardano console e PC e comprendono il mercato digitale e fisico, i giochi in bundle e i mercati locali di vari paesi europei tra i quali Francia, Germania, Regno Unito e anche Italia, dunque la classifica dovrebbe fornire una visione abbastanza precisa dell'andamento dei titoli in Europa.

In base al report pubblicato fra The Game Business emerge anche un altro dato molto interessante: su 52 milioni di giochi tracciati (-3% rispetto a quelli venduti nell'anno precedente), il 74% di questi sono in digitale, dimostrando una ulteriore crescita del 2% del mercato digitale rispetto al fisico anche in confronto all'anno precedente.