Assassin's Creed Shadows emerge come gioco nuovo più venduto nella classifica europea del 2025

La compagnia di analisi GSD ha pubblicato la classifica dei giochi più venduti in Europa nel 2025, in attesa di vedere le novità che verranno presentate nel corso della Gamescom, e in base a questi dati possiamo rilevare come Assassin's Creed Shadows sia il gioco nuovo più venduto quest'anno nel Vecchio Continente.
I dati raccolti da GSD riguardano console e PC e comprendono il mercato digitale e fisico, i giochi in bundle e i mercati locali di vari paesi europei tra i quali Francia, Germania, Regno Unito e anche Italia, dunque la classifica dovrebbe fornire una visione abbastanza precisa dell'andamento dei titoli in Europa.
In base al report pubblicato fra The Game Business emerge anche un altro dato molto interessante: su 52 milioni di giochi tracciati (-3% rispetto a quelli venduti nell'anno precedente), il 74% di questi sono in digitale, dimostrando una ulteriore crescita del 2% del mercato digitale rispetto al fisico anche in confronto all'anno precedente.
La classifica
Il gioco più venduto in assoluto nel corso del 2025 in Europa è stato EA Sports FC 25, confermando quello che è ormai un trend consolidato per le simulazioni di calcio di Electronic Arts in Europa, ma Assassin's Creed Shadows in seconda posizione si conferma come il gioco uscito nel 2025 più venduto quest'anno finora.
Ci sono inoltre diverse altre informazioni che possiamo rilevare dai dati di GSD.
Vediamo dunque la classifica pubblicata da GSD:
- EA Sports FC 25 (EA)
- Assassin's Creed Shadows (Ubisoft)
- Grand Theft Auto 5 (Rockstar)
- Red Dead Redemption 2 (Rockstar)
- Hogwarts Legacy (Warner Bros)
- Split Fiction (EA)
- Monster Hunter Wilds (Capcom)
- Call of Duty: Black Ops 6 (Activision Blizzard)
- Mario Kart World (Nintendo)
- Kingdom Come: Deliverance 2 (Plaion)
- The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered (Bethesda)
- Star Wars Battlefront 2 (EA)
- Elden Ring: Nightreign (Bandai Namco)
- It Takes Two (EA)
- Grand Theft Auto Online (Rockstar)
- NBA 2K25 (2K Games)
- F1 25 (EA)
- Tom Clancy's Rainbow Six: Siege (Ubisoft)
- Mario Kart 8: Deluxe (Nintendo)
- Battlefield 1 (EA)
Dopo i primi due troviamo i soliti GTA 5 e Red Dead Redemption 2, oltre a Hogwarts Legacy, mentre per trovare ulteriori novità uscite nel 2025 dobbiamo scendere in sesta posizione con Split Fiction, seguito da Monster Hunter Wilds e poi Mario Kart World in nona posizione seguito da Kingdom Come: Deliverance.
Notevole anche la performance di The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered, che nonostante sia stato lanciato a sorpresa con uno shadows drop e messo a disposizione anche direttamente su Game Pass emerge come sesto gioco più venduto dell'anno tra quelli usciti nel 2025.