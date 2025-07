Assassin's Creed Shadows si aggiorna con l’update 1.0.7: arriva il New Game Plus e l’aumento del livello massimo

Come da programma, Ubisoft ha pubblicato oggi la corposa patch 1.0.7 di Assassin's Creed Shadows, introducendo una serie di novità che potrebbero convincere i giocatori a tornare nei panni di Yasuke e Naoe per una nuova avventura.

La novità principale è l'introduzione della modalità New Game Plus, che consente di iniziare una nuova partita mantenendo abilità, equipaggiamento, alleati e progressi del rifugio. Per accedervi è necessario aver completato il gioco almeno una volta, a qualsiasi livello di difficoltà. La modalità può essere ripetuta fino a otto volte, con nemici progressivamente più forti e sfide sempre più impegnative.