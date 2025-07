Cresce il successo di Assassin's Creed Shadows, che ha raggiunto un gran numero di giocatori

Ubisoft ha aggiornato i dati di diffusione di Assassin's Creed Shadows . L'ultima incarnazione della celebre serie fanta storica ha raggiunto 5 milioni di giocatori . Si parla di numero di giocatori e non di vendite perché vengono conteggiati anche coloro che ci hanno giocato tramite il servizio in abbonamento Ubisoft+. Considerando che l'editore non ha mai svelato il numero di abbonati, è difficile stabilire una proporzione con le vendite effettive.

Altri numeri

I nuovi dati dimostrano che le voci che parlavano di un insuccesso di Assassin's Creed Shadows avevano poco fondamento.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Il post con l'annuncio è stato anche l'occasione per svelare qualche altro numero. I 5 milioni di assassini hanno compiuto circa 2 miliardi di omicidi silenziosi, hanno percorso 1 miliardo di chilometri e hanno carezzato degli animali 38 milioni di volte.

Il post è stato anche l'occasione per annunciare che in settimana saranno svelate delle novità per il gioco, senza per accennare però a quali. Un aggiornamento gratuito maggiore? Un'espansione? Intanto che aspettiamo, se volete saperne di più sul gioco, potete leggere la nostra recensione di Assassin's Creed Shadows. Oppure potete giocarci su PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5.