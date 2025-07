Microsoft lancia il nuovo Surface Laptop 5G: connettività ovunque per i professionisti

Il Surface Laptop 5G si distingue per l'integrazione della connettività 5G, disponibile tramite Nano SIM ed eSIM, una delle funzionalità più richieste dagli utenti aziendali. Tuttavia, l'integrazione del 5G non si limita semplicemente all'aggiunta di un modem .

Microsoft ha annunciato ufficialmente il nuovo Surface Laptop 5G , una versione aggiornata del suo laptop da 13,8 pollici pensata per i clienti business che necessitano di connettività costante e affidabile, anche in mobilità. Questo nuovo modello segue le versioni presentate a gennaio 2025, che includevano il Surface Laptop e il Surface Pro con processori Intel Core Ultra 200 Series.

Il Surface Laptop 5G è in grado di passare automaticamente tra Wi-Fi e rete cellulare , assicurando una connessione continua. Può anche funzionare da hotspot mobile, utile quando ci si trova in aree prive di connessione Wi-Fi.

Microsoft ha progettato un sistema dinamico di antenne , con sei antenne posizionate strategicamente nella parte superiore del dispositivo , per garantire la miglior ricezione possibile e ridurre le interferenze, a differenza di altri laptop che montano le antenne nella parte inferiore. Inoltre, Microsoft ha sviluppato un nuovo materiale per la scocca , un laminato multistrato che consente il passaggio ottimale del segnale radio senza compromettere la robustezza, la leggerezza o l'estetica premium della linea Surface.

Disponibilità e costi

Come gli altri dispositivi della gamma, il nuovo laptop è un Copilot+ PC, dotato, dunque, di unità di elaborazione neurale (NPU) per supportare funzionalità IA avanzate come Recall e Click to Do, migliorando la produttività attraverso strumenti intelligenti.

Microsoft Surface logo

Il Surface Laptop 5G sarà disponibile dal 26 agosto 2025, a partire da 1.799 dollari nella configurazione base con Intel Core Ultra 5, 16GB di RAM e SSD da 256GB. Sarà accompagnato anche dalle versioni aggiornate del Surface Laptop 13 pollici e del Surface Pro 12 pollici, anch'essi rivolti al mercato business. Staremo a vedere quale sarà l'impatto sul mercato di questi device.