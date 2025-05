Microsoft annuncia i nuovi Surface Pro e Surface Laptop: addio alla porta magnetica, solo USB-C per la ricarica

Microsoft ha presentato ufficialmente i suoi nuovi Surface Pro da 12 pollici e Surface Laptop da 13 pollici , segnando una svolta epocale per la linea: scompare la storica porta magnetica Surface Connect, sostituita da due porte USB-C 3.2 per ricarica e trasferimento dati. I due dispositivi, definiti Copilot+ PC, saranno disponibili dal 20 maggio 2025 e portano con sé una lunga lista di novità che uniscono prestazioni elevate, autonomia prolungata e funzioni AI integrate grazie al chip Snapdragon X Plus con NPU da 45 TOPS.

Copilot+ PC: la nuova generazione di Surface

I nuovi dispositivi si inseriscono nella famiglia Copilot+ PC, introdotta da Microsoft nel 2024 come una nuova categoria di computer Windows progettati per sfruttare appieno l'intelligenza artificiale in locale. I nuovi modelli rappresentano un passo avanti anche in termini di accessibilità economica, con prezzi a partire da 999 euro per il Surface Pro 12" e 1.119 euro per il Surface Laptop 13", posizionandosi come alternative più compatte ed economiche rispetto ai modelli di punta.

Entrambi i dispositivi offrono esperienze AI esclusive, come la funzione Recall (che permette di ritrovare velocemente contenuti passati), Click to Do per azioni contestuali intelligenti, e una ricerca Windows potenziata. A queste si aggiungeranno presto funzionalità inedite come Photos Relight, che consente di applicare effetti di illuminazione professionale alle immagini, e un nuovo agente nelle impostazioni in grado di eseguire modifiche suggerite dall'utente.