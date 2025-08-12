1

Microsoft lancia le Companion App: produttività potenziata su Windows 11

Microsoft ha deciso di potenziare la produttività su Windows 11 tramite il lancio delle Companion App. Di quali applicazioni si tratta? Scopriamolo insieme!

NOTIZIA di Francesco Messina   —   12/08/2025
Windows 11

Microsoft ha confermato il lancio delle nuove Microsoft 365 Companion App, una suite di mini-app pensata per migliorare la produttività degli utenti Windows 11. Il rollout avverrà durante l'attuale mese di agosto 2025 e le applicazioni saranno disponibili esclusivamente su desktop con Windows 11, rimanendo quindi fuori dalla portata di Windows 10, ormai vicino alla fine del supporto ufficiale.

Le prime tracce di questi strumenti erano emerse già a novembre 2024, con indizi su una rinnovata app Persone e una File Search app dedicata. Nei mesi successivi, Microsoft ha confermato lo sviluppo di entrambe, aggiungendo anche un'app Calendario alla suite.

La roadmap ufficiale

Secondo la descrizione presente nella roadmap ufficiale (ID 486856), le Companion App forniranno accesso rapido a contatti, file e calendario direttamente dalla barra delle applicazioni di Windows 11. Si tratta di applicazioni leggere e integrate con Microsoft 365, pensate per agevolare la consultazione di organigrammi, la ricerca di documenti e la gestione degli impegni senza dover passare da interfacce complesse o cambiare continuamente finestra.

Un utente fa causa a Microsoft: "Costringe all'upgrade a Windows 11". Guerra contro l'obsolescenza forzata Un utente fa causa a Microsoft: Costringe all’upgrade a Windows 11. Guerra contro l’obsolescenza forzata

Microsoft precisa che le Companion App verranno installate automaticamente sui PC idonei tramite il processo di aggiornamento di Microsoft 365. Una volta presenti nel sistema, si avvieranno in automatico all'accensione del computer, anche se l'utente potrà disattivare questa opzione tramite le impostazioni di ciascuna app.

La strategia di Microsoft

Questa mossa punta a rendere Windows 11 un hub produttivo ancora più immediato, sfruttando la stretta integrazione con Microsoft 365. L'esclusività alla versione più recente del sistema operativo riflette non solo la volontà di spingere gli utenti all'aggiornamento, ma anche la presunta superiorità prestazionale di Windows 11 rispetto al predecessore, come indicato da benchmark interni.

Windows 11
Windows 11

Con queste Companion App, Microsoft mira a semplificare il multitasking e ridurre le interruzioni, offrendo strumenti chiave sempre a portata di clic. Tra le ultime novità in casa Microsoft e soprattutto relative a Windows 11, segnaliamo la recente notizia relativa alla correzione di una funzione che infastidiva gli utenti.

#Tecnologia
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Microsoft lancia le Companion App: produttività potenziata su Windows 11