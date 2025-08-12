Microsoft lancia le Companion App: produttività potenziata su Windows 11

Microsoft ha confermato il lancio delle nuove Microsoft 365 Companion App, una suite di mini-app pensata per migliorare la produttività degli utenti Windows 11. Il rollout avverrà durante l'attuale mese di agosto 2025 e le applicazioni saranno disponibili esclusivamente su desktop con Windows 11, rimanendo quindi fuori dalla portata di Windows 10, ormai vicino alla fine del supporto ufficiale.

Le prime tracce di questi strumenti erano emerse già a novembre 2024, con indizi su una rinnovata app Persone e una File Search app dedicata. Nei mesi successivi, Microsoft ha confermato lo sviluppo di entrambe, aggiungendo anche un'app Calendario alla suite.