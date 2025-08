Windows 11: una fastidiosa funzione è stata finalmente corretta, addio ai prompt invadenti

Sebbene la funzione non sia stata eliminata, con l'ultimo aggiornamento del canale Dev, Microsoft ha finalmente deciso di renderla meno invasiva . Questo rende l'esperienza d'uso di Windows 11 più semplice priva di prompt fastidiosi.

Windows 11, nonostante il suo focus sulla produttività, ha spesso mancato questa promessa irritando gli utenti con numerosi messaggi e prompt non richiesti. Tra questi, uno dei più criticati è lo SCOOBE (Second Chance Out-Of-Box Experience), una schermata che compare al login e impedisce di accedere al desktop finché non si completano una serie di passaggi promozionali imposti da Microsoft stessa.

La nuova versione di SCOOBE

Nella nuova versione di SCOOBE introdotta nei build di anteprima per Windows Insider, l'esperienza è stata ridotta a una sola schermata, semplificata e più intuitiva. Invece di dover affrontare più schermate con suggerimenti e offerte, gli utenti ora vedranno un elenco di opzioni attivabili tramite semplici interruttori. In questo modo, Microsoft consente un maggiore controllo e riduce drasticamente il tempo necessario per superare questo passaggio.

Un altro miglioramento rilevante è rappresentato dai nuovi pulsanti: ora è possibile accettare o rifiutare tutte le proposte con un solo clic. Le opzioni "Accetta tutto" e "Mantieni le impostazioni attuali" rendono più chiara la possibilità di evitare modifiche non desiderate. Anche se, in tipico stile Microsoft, il pulsante per rifiutare tutto è meno evidente, la sua presenza rappresenta un miglioramento concreto rispetto al passato.