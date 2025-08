PlayStation Plus, i giochi di agosto: Lies of P, DayZ e My Hero One's Justice 2

Il catalogo di PlayStation Plus si aggiorna ad agosto per tutti gli abbonati con l'arrivo di tre nuovi giochi: stiamo parlando di Lies of P, DayZ e My Hero One's Justice 2.

È ancora una volta particolarmente variegato e interessante, l'aggiornamento che Sony ha preparato per tutti gli abbonati a PlayStation Plus, a partire dal livello Essential, e che dal 5 agosto consentirà agli utenti di scaricare tre nuovi giochi per PS4 e PS5: si tratta in questo caso di Lies of P, DayZ e My Hero One's Justice 2. Probabilmente il soulslike sviluppato da Round8 Studio è bastato a convincere i lettori di Multiplayer.it, che nel nostro immancabile sondaggio si sono espressi in maniera sorprendentemente positiva, dichiarandosi "molto soddisfatti" per il 31% e "abbastanza soddisfatti" per il 27%, risultando in una percentuale di apprezzamento del 58%.

Lies of P Liberamente ispirato a "Le Avventure di Pinocchio" di Carlo Collodi, Lies of P si pone senza alcun dubbio come una delle produzioni più sorprendenti e interessanti degli ultimi anni, nonché come uno dei migliori soulslike attualmente in circolazione, capace di portare sullo schermo una direzione artistica notevolissima e di consegnarci al contempo un gameplay estremamente solido e impegnativo. Al comando di un misterioso burattino che in qualche modo è immune al germe della follia che ha apparentemente colpito tutte le marionette presenti nella città di Krat, spingendole a uccidere senza pietà i loro padroni umani e a trasformare le strade di un luogo un tempo brillante e magnifico in un incubo fatto di sangue, cadaveri e minacce che si nascondono dietro ogni angolo, dovremo capire cos'è accaduto. Ad aiutarci ci sarà Sophia, una ragazza misteriosa artefice del nostro risveglio, insieme a una serie di comprimari riunitisi nelle sale dell'Hotel Krat e pronti ad aiutarci mentre abbattiamo nemici sempre più forti, sbloccando potenziamenti per le caratteristiche del nostro personaggio, nuove armi modulari e nuove appendici per il Braccio a Legione che includono cannoni, lanciafiamme, impulsi elettrici e altro ancora. Uno degli scenari di Lies of P Come da tradizione per i soulslike, potremo scegliere di salvare la posizione presso gli Stargazer e recuperare la salute, accettando però anche la ricomparsa di tutti gli avversari eliminati fino a quel momento; oppure aprire porte per creare scorciatoie all'interno dei livelli e aggirare determinate minacce per raggiungere più rapidamente il boss di turno, preparandoci a una battaglia assolutamente spettacolare. Avete letto la nostra recensione di Lies of P?

DayZ Approdato su console diversi anni or sono, DayZ è un survival ambientato in un mondo post-apocalittico ostile e imprevedibile, popolato da infetti fuori controllo, animali selvaggi e altri sopravvissuti, spesso più pericolosi dei primi. Il nostro obiettivo nel gioco è semplice solo in apparenza: restare in vita il più a lungo possibile, ma per riuscirci dovremo possedere abilità, astuzia, risorse e una buona dose di sangue freddo. Il nostro personaggio esplora una delle mappe di DayZ Il gioco include due mappe principali, Chernarus e Livonia, caratterizzate da scenari vastissimi e ricchi di dettagli, in cui potremo trovare abbandonate, foreste oscure, basi militari deserte e la costante sensazione di poter finire in un agguato in qualsiasi momento. In DayZ, infatti, incontrare un altro giocatore rappresenta un momento critico, che può risultare in un'alleanza così come in uno scontro mortale. La fiducia è insomma un lusso che raramente potremo permetterci e la prudenza è sempre necessaria, ma per poter sopravvivere dovremo anche gestire fattori come la fame, la sete, la temperatura corporea e le condizioni mediche. A rendere le cose ulteriormente più complesse ci sarà il clima mutevole, la presenza di animali pericolosi come lupi e orsi, e infine la scarsità di risorse. Ci prepariamo ad aprire il fuoco in DayZ Tutti elementi capaci di mettere a dura prova anche i giocatori più esperti, nell'ottica di un'esperienza che può risultare spesso spietata e che va affrontata con grande determinazione. Sarete all'altezza di un compito così gravoso?

My Hero One's Justice 2 My Hero One's Justice 2 è l'ultimo gioco su licenza basato su My Hero Academia, l'opera di Kohei Horikoshi che ha riscosso uno straordinario successo e che ci catapulta in un mondo in cui molte persone possiedono superpoteri ed esiste appunto una scuola che addestra questi talenti perché possano operare in difesa delle persone comuni, contro chi ha invece scelto la strada del crimine. Il protagonista di My Hero One's Justice 2 La trama del gioco prosegue dagli eventi del primo episodio, dopo lo scontro fra All Might e All For One, narrando le vicende di Deku e dei suoi compagni di classe, costantemente impegnati a sviluppare le proprie capacità per poter tener testa alle minacce più terribili. Inevitabilmente è la modalità Storia a rappresentare il fulcro dell'esperienza, ma non mancano altri contenuti. Ci sono infatti le Missioni, dotate di un'interessante componente strategica, e un comparto multiplayer competitivo sia in locale che online, mentre il gameplay è quello tipico degli arena fighter, fatto di spettacolari scontri che si sviluppano nelle tre dimensioni e si basano sull'esecuzione di colpi, concatenazioni e mosse speciali perfettamente fedeli a quanto visto nell'anime. Una sequenza di combattimento in My Hero One's Justice 2 Come abbiamo avuto modo di scrivere nella nostra recensione di My Hero One's Justice 2, il risultato finale è una trasposizione che non mancherà di entusiasmare i fan di My Hero Academia, ma che in assoluto si rivela ben presto priva di spessore e con qualche problema di troppo sul fronte del bilanciamento del roster.